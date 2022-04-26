Російські війська завдали ракетного удару по мосту в напрямку українських портів на Дунаї (оновлено)

Внаслідок завданого російськими військами ракетного удару в Одеській області закрито рух через міст через Дністровський лиман.

Про це повідомляє "Суспільне.Одеса" з посиланням на командування оперативної групи "Південь".

Білгород-Дністровський та Одеський райони Одеської області з'єднують два мости через Дністер: Підйомний автомобільно-залізничний міст у районі смт Затока на трасі Р70, що проходить вздовж берега Чорного моря, та автомобільний міст через Дністер у районі с.Маяки на трасі М15, що проходить через с.Паланка біля Молдови.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін уточнив, що йдеться саме про залізничний міст. Серед іншого він забезпечує рух потягів в напрямку українських портів на Дунаї.

"Сьогодні о 12:36 в результаті ракетного обстрілу пошкоджено залізничний міст через Дністровський лиман на Одещині. Серед залізничників постраждалих немає", – повідомив Камишін на своєму каналі в Telegram, пообіцявши уточнити подробиці пізніше.

Згодом Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор") підтвердило, що міст пошкоджено внаслідок ракетного удару.

"На Одещині на дорозі Н-33 пошкоджено дорожнє полотно та залізничний міст через Дністровський лиман у селищі Затока. Наразі міст перекрито. Міст є важливою артерію області та забезпечує залізничне та транспортне сполучення з Ізмаїльським, Болградським та Білгород-Дністровським районами та веде до румунського кордону", – уточнили в "Укравтодорі".

Водіям, що рухаються за маршрутом Затока – Одеса пропонують використовувати альтернативний маршрут проїзду дорогою М-15 Одеса – Рені через село Маяки.

Як повідомлялося, напередодні в Міноборони РФ підтвердили, що цілями ракетних ударів у понеділок було знищення цивільних об’єктів – тягових підстанцій у районах залізничних станцій у кількох областях України.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 25 квітня обстріляли п’ять залізничних станцій у центральній та західній частинах України. Зокрема, у зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій була відсутня напруга в контактній мережі на дільницях Шепетівка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастів.

Крім того, глава Рівненської обласної адміністрації Віталій Коваль повідомив, що два ворожі авіаудари влучили по залізничній інфраструктурі області.