Російські війська завдали ракетного удару по мосту в напрямку українських портів на Дунаї (оновлено)
Внаслідок завданого російськими військами ракетного удару в Одеській області закрито рух через міст через Дністровський лиман.
Про це повідомляє "Суспільне.Одеса" з посиланням на командування оперативної групи "Південь".
Білгород-Дністровський та Одеський райони Одеської області з'єднують два мости через Дністер: Підйомний автомобільно-залізничний міст у районі смт Затока на трасі Р70, що проходить вздовж берега Чорного моря, та автомобільний міст через Дністер у районі с.Маяки на трасі М15, що проходить через с.Паланка біля Молдови.
Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін уточнив, що йдеться саме про залізничний міст. Серед іншого він забезпечує рух потягів в напрямку українських портів на Дунаї.
"Сьогодні о 12:36 в результаті ракетного обстрілу пошкоджено залізничний міст через Дністровський лиман на Одещині. Серед залізничників постраждалих немає", – повідомив Камишін на своєму каналі в Telegram, пообіцявши уточнити подробиці пізніше.
Згодом Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор") підтвердило, що міст пошкоджено внаслідок ракетного удару.
"На Одещині на дорозі Н-33 пошкоджено дорожнє полотно та залізничний міст через Дністровський лиман у селищі Затока. Наразі міст перекрито. Міст є важливою артерію області та забезпечує залізничне та транспортне сполучення з Ізмаїльським, Болградським та Білгород-Дністровським районами та веде до румунського кордону", – уточнили в "Укравтодорі".
Водіям, що рухаються за маршрутом Затока – Одеса пропонують використовувати альтернативний маршрут проїзду дорогою М-15 Одеса – Рені через село Маяки.
Як повідомлялося, напередодні в Міноборони РФ підтвердили, що цілями ракетних ударів у понеділок було знищення цивільних об’єктів – тягових підстанцій у районах залізничних станцій у кількох областях України.
Нагадаємо, російські окупанти вранці 25 квітня обстріляли п’ять залізничних станцій у центральній та західній частинах України. Зокрема, у зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій була відсутня напруга в контактній мережі на дільницях Шепетівка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастів.
Крім того, глава Рівненської обласної адміністрації Віталій Коваль повідомив, що два ворожі авіаудари влучили по залізничній інфраструктурі області.
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А це вже не дають експортувати зерно навіть через румунські і болгарські порти.
Як сказало скаженне пуйло: штоби ні адна мишь нє праскачіла.
А перевозка залізницею до Європи дуже ускладнена через різну ширину колії. Хоча ще кільканадцять років тому бачив розробку Крюківського вагонного заводу такого колісного візка, що автоматично сам здвигає колеса на європейську колію. Здається ще за часів кучми було. але кучма грав на гітарі і скавчав із табачніком про шаланди полниє кєфалі. А ще віддав тактичні ракети. Хоча достатньо було позбутися лише головок.
мало того - у них еще и по охеренным пенсиям, куча выплат, и куча домов с прилагающимся.
вопрос - за что???!!!! за то, что оно 5 лет посидело в самом высоком кресле?...
за что народу Украины выпало это бремя? бремя воров, лжецов и лицемеров?((((