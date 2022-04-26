Deutsche Bahn організує "зерновий міст" для експорту продукції з України, – ЗМІ

Німецький концерн Deutsche Bahn та дочірня логістична компанія DB Cargo за підтримки німецького уряду планують перенаправити експорт зернових з України через залізничну інфраструктуру замість традиційного експорту через українські морпорти, які наразі заблоковані російськими кораблями.

Відповідні плани компанії оприлюднило видання Handelsblatt, передає Інтерфакс-Украна.



За даними журналістів, німецька влада вивчає питання нарощування експорту зернових з України, щоб запобігти продовольчій кризі та подальшому голоду на планеті.



"Як співробітник залізничного транспорту я зобов'язаний забезпечити відправку 20 млн тонн зерна (з України, – ред.), щоб запобігти голоду у світі", – заявив секретар парламенту у федеральному міністерстві транспорту Німеччини Міхаель Тойрер в інтерв'ю виданню.



За даними ЗМІ, представник Deutsche Bahn підтвердив, що у компанії "є плани щодо цього".



В одному поїзді можна перевезти до 52 контейнерів із зерновими вантажами загальною вагою кілька тисяч тонн. Загалом для перевезення необхідних 20 млн тонн зерна з України може знадобитися до 20 тис. рейсів.



"Так званий "зерновий міст" включає два аспекти. З одного боку, перервані ланцюжки через морські порти повинні бути компенсовані (залізничними поставками, – ред). З іншого боку, також важливо привезти в Україну сільгосптехніку, від запчастин до нових тракторів, комбайнів та іншої техніки. Українські фермери цими днями сіють насіння на заході країни", – йдеться у повідомленні.



У рамках федерального протоколу вже розпочато відомчу координацію між федеральним Міністерством фінансів Німеччини, Міністерством економіки та економічного управління та Міністерством економічного співробітництва та розвитку країни в межах цього питання.



Уточнюється, що залізнична компанія DB Cargo відіграватиме центральну роль у масштабуванні логістичних потужностей "зернового мосту" з України.



Також на початку березня компанія запустила так званий "залізничний міст" для доставки гуманітарної допомоги в Україну.