Один із найбільших європейських туроператоів вимагає скасувати бронювання росіян у турецьких готелях

TUI Tantur, що входить у TUI Group, один з найбільших туроператорів у Європі, вимагає скасувати бронювання від російських туроператорів у готелях TUI в Туреччині.

Про це повідомляє видання Turizm Gazetesi з посиланням на лист менеджера з фінансів TUI Tantur, передає Укрінформ.

"Мета цього листа – повідомити вам, що всі операції Tantur у Туреччині для TI Travel LLC, TI Baltics SIA та Borublita Holdings Limited (діють у країнах Балтії – ред.) призупинені. Цим листом повідомляємо вам, що дію контракту призупинено відповідно до статті 9 контракту, підписаного між вашим готелем і Tantur", – йдеться у листі менеджера з фінансів TUI Tantur Джезмі Озкана.

Водночас зазначається, що призупинення бронювання діє до 31 травня. Надалі 20 числа кожного місяця буде додатково надсилатися інформація про скасування операцій на наступний місяць.

Вказується також, що російське відділення компанії TUI Tantur у Туреччині було закрите, працівників звільнили, а їхні комп’ютери заблокували.