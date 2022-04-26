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Американський поштовий оператор UPS призупинив роботу в Україні, Росії та Білорусі

ups

Американська компанія UPS, що спеціалізується на експрес-доставці та логістиці, призупинила роботу в Україні, Росії та Білорусі.

Як повідомляється на сайті компанії, таке рішення ухвалено "через ситуацію в Україні".

"UPS продовжує уважно стежити за ситуацією", – зазначається у повідомленні.

United Parcel Service, Inc., або UPS – американська компанія, що спеціалізується на експрес-доставці та логістиці. Компанія має власну авіакомпанію, UNITED Airlines, зі своїм парком 237 реактивних літаків, яка є однією з найбільших в світі за розміром флоту. Обслуговує понад 220 країн і територій світу.

Автор: 

пошта (242) росія (14265) США (4920) доставка (213)


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