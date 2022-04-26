Заснована німецькою OBI мережа будівельних гіпермаркетів відновить роботу в Росії після зміни власника

Мережа DIY-гіпермаркетів "ОБІ" у Росії відновлює роботу після повідомлень про зміну власника.

Як повідомили у пресслужбі російської компанії, 27 квітня відкриється московський магазин "ОБІ Ходинське поле", а до 11 травня планується запуск усіх гіпермаркетів у РФ, пише Інтерфакс.

Сайт obi.ru та мобільний додаток "ОБІ" також відновлять роботу, але поки що лише в інформаційному режимі.

Як повідомлялося, у березні німецька OBI закрила російські магазини (загалом їх 27) і призупинила операції в РФ.

У квітні стало відомо, що OBI вийшла із російського бізнесу. Тимчасовим керуючим активами для їх передачі новому інвестору стали російські юристи. Пізніше російські ЗМІ повідомляли, що новим власником російських магазинів OBI можуть стати структури казахського холдингу Asadel, які розвивають бренд OBI у Казахстані на умовах франшизи.

Глава Мінпромторгу РФ Денис Мантуров назвав відновлення роботи магазинів "ОБІ" в РФ "гарним прикладом цивілізованого вирішення питання про продовження роботи російських підприємств із іноземною участю".

OBI працювала у Росії з 2003 року, у неї було 4,9 тис. співробітників у РФ.