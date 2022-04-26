Євросоюз прагне зменшити імпорт нафти і газу з Росії на дві третини до кінця року, – єврокомісар

Європейський союз прагне скоротити свою залежність від російської нафти і газу на дві третини до кінця року.

Про це комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні розповів у інтерв'ю виданню Il Messaggero, передає enkorr.

Він також сказав, що ЄС перегляне свою оцінку зростання ВВП на 2022 рік з попередньої мети в 4%, при цьому ЄС збирається опублікувати свій весняний прогноз 16 травня.

Міжнародний валютний фонд минулого тижня знизив прогноз зростання ВВП єврозони на 2022 рік до 2,8% з 3,9% через війну між Україною і Росією.

Але Джентілоні сказав, що ще занадто рано говорити про те, чи призведе уповільнення зростання до стагнації, пославшись на "деякі позитивні чинники, успадковані від другої половини 2021 року", такі як значно низький рівень безробіття і дуже високий рівень накопичення заощаджень.

"Ризик стагнації також буде дуже сильно залежати від тривалості війни", – додав він.

Раніше повідомлялося, що держави-члени ЄС обговорюють можливість запровадження мит або граничних цін на придбання російської нафти, оскільки деякі країни блокують рішення про ембарго на постачання сировини з РФ.