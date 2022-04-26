Європейські оператори готуються до проходження наступної зими без газу з Росії, – GIE

Європейські оператори газової інфраструктури готуються до всіх сценаріїв майбутньої зими, зокрема й до сценарію "повної відсутності російського газу" і припинення постачання споживачам.

Про це заявив генеральний директор оператора газотранспортної системи в Данії й президент Gas Infrastructure Europe (GIE) Торбен Брабо в інтерв'ю Euractiv, передає enkorr.

"Протягом багатьох років ми були змушені розглядати сценарії перебоїв узимку, особливо в межах прогнозів постачання Європейської мережі операторів систем передачі газу (ENTSOG). І, природньо, останніми тижнями Єврокомісія звернулася до інфраструктурних компаній із проханням додати новий сценарій, у якому російського газу немає зовсім", – сказав Брабо.

Із його слів, газ становить 25% від загального споживання енергії у Європі. Тож, зазначив він, 45% газу, що надходить із Росії, є приблизно 10% споживання у Європі.

"І, звичайно, він поширюється нерівномірно, тому є країни й регіони, які постраждають набагато більше, ніж інші", – додав Брабо.

Він вважає, що сценарії Єврокомісії із заміни російського газу – великим імпортом СПГ і біометану – можливо, надто оптимістичні, й на рахунку кожен мільярд кубометрів.

Прогнозується, що у разі нестачі газу пріоритет буде надаватися домогосподарствам, школам і лікарням, а деяких промислових споживачів буде відключено. При цьому будівництво нової інфраструктури СПГ й основних з'єднань трубопроводів прискорюється, щоб диверсифікувати постачання й уникнути "вузьких місць". Європа також не повинна забувати про зусилля з підвищення енергоефективності і просто споживати менше, зазначив Брабо.

Раніше повідомлялося, що держави-члени ЄС обговорюють можливість запровадження мит або граничних цін на придбання російської нафти, оскільки деякі країни блокують рішення про ембарго на постачання сировини з РФ.