ДТЕК Ахметова цікавиться державними шахтами на Львівщині і планує експортувати вугілля в Європу

Енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова планує в короткостроковій перспективі експортувати українське вугілля в Європу.

Про це генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив в інтерв'ю ЕП.

"У короткостроковій перспективі ми можемо замінити російське вугілля. Ми можемо бути постачальником вугілля. Наприклад, Польща вже відмовилася від російського вугілля, в результаті ми розпочали невеликі постачання вугілля до Польщі та Словаччини", – сказав Тімченко.

Голова ДТЕК додав, що найбільший приватний енергохолдинг України також розглядає можливість взяти під контроль держпідприємство "Львіввугілля".

"Ми мали розмову з міністерством (енергетики – ред.) про те, що ми готові подивитися на можливість інвестування у "Львіввугілля"… Готові розглядати Львів як предмет інвестування та видобутку", – сказав Тімченко.

"Ми на це дивимося тверезо. Зрозуміло, що зараз внесені корективи щодо вугілля та теплової генерації з точки зору енергобезпеки України та з точки зору затребуваності вугілля", – додав гендиректор ДТЕК.

Водночас, за його словами, ДТЕК зупинив роботи на шахті "Білозерська" із Донецької області. На ній не ведеться видобуток через брак персоналу та небезпеку підвезення туди людей.

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Як повідомлялося, за підсумками роботи у 2021 році шахти "ДТЕК Енерго" видобули понад 16,8 млн тонн енергетичного вугілля марки "Г", що на 11,1% менше, ніж у 2020 році.

Нагадаємо, на початку жовтня 2020 року ДТЕК Ріната Ахметова відмовився від оренди майнового комплексу ДП "Добропіллявугілля", яке ДТЕК за часів Януковича взяв в оренду до 2059 року. ДТЕК не пояснював, чому група Ріната Ахметова вирішила відмовлятися від шахт "Добропіллявугілля". Кабмін погодився з пропозицією ДТЕК повернути ці шахти до управління держави.



Зараз до складу ДТЕК входять "Павлоградвугілля" (видобуток рядового вугілля у 2020 році – 16 млн тонн), шахта "Білозерська" (0,6 млн тонн), ш/в "Обухівське" (РФ), а також чотири збагачувальні фабрики в Дніпропетровській та Донецькій областях – Павлоградська, Добропільська, Жовтнева та Курахівська.

Вугільна генерація ДПЕК сумарною встановленою потужністю 13,53 ГВт, представлена ​​"Східенерго", "Дніпроенерго" та "Західенерго".