Світовий банк спрогнозував зростання глобальних цін на продовольство на 23% через розв’язану Росією війну

Ціни на енергоресурси та продукти харчування у світі різко зростуть у поточному році внаслідок шоків, спричинених російсько-українським конфліктом.

Про це йдеться у щоквартальній доповіді Світового банку (СБ) Commodity Markets Outlook, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з прогнозом СБ, глобальні ціни на енергоносії у 2022 році зростуть на 50,5% порівняно з 2021 роком, а у 2023 році знизяться на 12,4%.

Вартість продуктів харчування, як очікується, підвищиться на 22,9% цього року та зменшиться на 10,4% наступного.

Світовий банк відзначає, що у 2021 році енергоресурси вже подорожчали майже вдвічі, а продукти харчування – на 31%.

У доповіді наголошується, що зростання цін на енергоносії за останні два роки було найбільшим з початку 70-х років, а підвищення цін на продовольчі товари, великими постачальниками яких є Росія та Україна, а також на добрива було максимальним з 2008 року.

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"Сировинні ринки зазнають одного з найсерйозніших шоків пропозиції за десятиліття через війну в Україні (яку розв'язала проти неї Росія 24 лютого цього року, – ред.). Викликане цим підвищення цін на продукти харчування та енергоносії матиме гуманітарні та економічні наслідки. Зростання цін на сировину посилить і без того високий ціновий тиск у всьому світі", – зазначив директор групи Світового банку з перспектив розвитку Айхан Коуз.

Зокрема, ціни на пшеницю, згідно з прогнозом СБ, зростуть у 2022 році більш ніж на 40% і досягнуть рекордних максимумів. Зростання цін чинитиме серйозний тиск на країни, що розвиваються, що залежать від імпорту пшениці.

Метали, як очікується, подорожчають цього року на 16%, перш ніж подешевшати наступного року.

Як повідомлялося, Індекс продовольчих цін ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) у березні порівняно з лютим підвищився на 12,6% і досяг найвищого рівня з початку його розрахунку – з 1990 року.

ФАО прогнозує, що внаслідок розв’язаної РФ війни зростання міжнародних цін на продовольство і корми може сягнути 22%.