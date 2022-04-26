БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
6 974 15

"Газпром" зупиняє постачання газу до Польщі через відмову платити в рублях (оновлено)

газпром

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG отримала лист від російського "Газпрому" про повне припинення постачання газу за Ямальським контрактом.

Про це повідомляється на сайті PGNiG.

"26 квітня "Газпром" повідомив PGNiG про намір повністю призупинити поставки за Ямальським контрактом на початку контрактного дня 27 квітня. Gaz-System та PGNiG залишаються в постійному контакті та на постійній основі відстежують ситуацію, пов’язану із припиненням поставок "Газпромом", – сказано у повідомленні.

PGNiG та оператор польської газотранспортної системи компанія Gaz-System повідомляють, що наразі всі поставки клієнтам здійснюються відповідно до їхніх потреб.

"Наразі транспортна інфраструктура, якою керує Gaz-System, функціонує безперебійно. Національна газотранспортна система постачається на постійній основі за допомогою інших входів до газової системи, закачуються підземні сховища газу, а паливо передається споживачам відповідно до поточного попиту", – наголошується у повідомленні.

PGNiG зазначає, що Польща має можливість отримувати газ з різних напрямків, в т.ч. через газові з’єднання на західному та південному кордонах та LNG-термінал у Свіноуйсьце, а також власного видобутку та запасів газу у сховищах, які зараз заповнені приблизно на 80%, що значно вище, ніж у відповідний період минулих років.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький підтвердив, що причиною відмови "Газпрому" від виконання контрактних зобов'язань стала відмова Польщі виконувати вимогу російського президента Владіміра Путіна про оплату газу в рублях.

"Я можу підтвердити, що ми отримали такі погрози від "Газпрому", які пов’язані, серед іншого, з засобами платежу", – сказав Моравецький журналістам у Берліні, пише Bloomberg.

Водночас він наголосив, що "Польща дотримується домовленостей, і, можливо, Росія спробує покарати Польщу", скоротивши постачання газу.

Згодом у PGNiG підтвердили, що компанія відмовилася платити "Газпрому" за газ за Ямальським контрактом в рублях, пише Gazeta Wyborcza.

PGNiG наголошує, що "призупинення поставок природного газу ("Газпромом", – ред.) є порушенням Ямальського контракту, і тому компанія вживе відповідних заходів для відновлення поставок природного газу за Ямальським контрактом", – заявили у польській компанії.

PGNiG також "залишає за собою право пред'явлення претензій у зв'язку з вищезгаданим припиненням постачання природного газу і буде використовувати всі свої договірні права, а також права, передбачені законом".

Як повідомлялося, Польща з ранку 26 квітня не отримує російський природний газ газогоном "Ямал-Європа".

Водночас російський "Газпром" досі не підтверджував призупинення постачання газу до Польщі. Водночас в "Газпромі" заявили, що Варшава сьогодні "зобов'язана заплатити за постачання газу відповідно до нового порядку платежів", тобто в російських рублях.

Однак раніше сьогодні уповноважений уряду Польщі зі стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський заявив, що Польща не планує сплачувати за російський газ у рублях.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Євроуомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.

Автор: 

газ (7953) газопровід (1179) Газпром (2556) Польща (2442) рубль (331)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+13
В контракті зазначено валютою розрахунку долар США, але в один момент кацапський *********** таракан переіначує одноосібно умови контракту і вмикає шантаж - це все що треба знати про ціну будь яких договорів, домовленостей і гарантій з ***********
показати весь коментар
26.04.2022 22:32
+6
Ну и пнх.
показати весь коментар
26.04.2022 22:56
+6
Стрелять себе в ногу или голову - давняя русская традиция.
показати весь коментар
26.04.2022 23:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В контракті зазначено валютою розрахунку долар США, але в один момент кацапський *********** таракан переіначує одноосібно умови контракту і вмикає шантаж - це все що треба знати про ціну будь яких договорів, домовленостей і гарантій з ***********
показати весь коментар
26.04.2022 22:32 Відповісти
Про ціну договорів із руснею серед цивілізованих людей і згадувати
непристойно☝️
показати весь коментар
26.04.2022 22:47 Відповісти
Ну и пнх.
показати весь коментар
26.04.2022 22:56 Відповісти
«Газпром» со среды, 27 апреля, приостановит поставки газа через Болгарию в Европу, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на министерство энергетики Болгарии.
показати весь коментар
26.04.2022 23:05 Відповісти
Стрелять себе в ногу или голову - давняя русская традиция.
показати весь коментар
26.04.2022 23:16 Відповісти
ПОХЙ !!!
показати весь коментар
27.04.2022 05:52 Відповісти
І не тільки Польщі, болгари теж в прольоті. Що і треба було доказати гейропейцям...А запусти ще другий потік крутила б параша Європою, як жид сонцем. Хоча і так вертіла, як хотіла завдяки купленим політиканам за тіж газпромовські баблоси. Ну що, німаки, от і вилізли ваші "глибокі занепокоєння". Подякуйте бабці. І то тільки початок прозріння, дальше буде ще цікавіше...
показати весь коментар
27.04.2022 06:06 Відповісти
Якраз болгари і зголосилися платити дерев'яними.
показати весь коментар
27.04.2022 08:47 Відповісти
Может )(уйло захочет расчет за газ и в биткоинах? Какая наглость душевнобольного бункерного деда..
показати весь коментар
27.04.2022 07:10 Відповісти
рфии надоело ждать, когда же введут эмбарго. автоэмбарго действует лучше, вернее, быстрее!)
показати весь коментар
27.04.2022 07:30 Відповісти
Поляки вже мають добрий досвід судитися з газпромом. Вони і цього разу взують рашкостан на кілька міль'ярдів.
показати весь коментар
27.04.2022 08:44 Відповісти
Не пойму почему наш газопровод еще не взорван. Чем упрашивать Европу на коленях отказаться от парашинских поставок, легче один раз "бнуть по трубе. Ну бывает, "шальной снаряд" прилетел. Учитывая, какие лярды долларов Украину уже потеряла в войне, это будет не так больно экономически.
показати весь коментар
27.04.2022 09:20 Відповісти
Питання глибше... Газ хай поставляють, але платять на спецрахунки, з яких будуть репарації Україні...
Чи може хтось вважає що допомога Україні просто так з неба падає??.
показати весь коментар
27.04.2022 09:33 Відповісти
А чего только Польше, Германия и все остальные страны Европы, тоже отказываются в рублях платить. Отключайте газ всем, чтобы замёрзли.
показати весь коментар
27.04.2022 11:20 Відповісти
Самоубийцы.
показати весь коментар
27.04.2022 13:59 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 