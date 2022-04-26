"Газпром" зупиняє постачання газу до Польщі через відмову платити в рублях (оновлено)

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG отримала лист від російського "Газпрому" про повне припинення постачання газу за Ямальським контрактом.

Про це повідомляється на сайті PGNiG.

"26 квітня "Газпром" повідомив PGNiG про намір повністю призупинити поставки за Ямальським контрактом на початку контрактного дня 27 квітня. Gaz-System та PGNiG залишаються в постійному контакті та на постійній основі відстежують ситуацію, пов’язану із припиненням поставок "Газпромом", – сказано у повідомленні.

PGNiG та оператор польської газотранспортної системи компанія Gaz-System повідомляють, що наразі всі поставки клієнтам здійснюються відповідно до їхніх потреб.

"Наразі транспортна інфраструктура, якою керує Gaz-System, функціонує безперебійно. Національна газотранспортна система постачається на постійній основі за допомогою інших входів до газової системи, закачуються підземні сховища газу, а паливо передається споживачам відповідно до поточного попиту", – наголошується у повідомленні.

PGNiG зазначає, що Польща має можливість отримувати газ з різних напрямків, в т.ч. через газові з’єднання на західному та південному кордонах та LNG-термінал у Свіноуйсьце, а також власного видобутку та запасів газу у сховищах, які зараз заповнені приблизно на 80%, що значно вище, ніж у відповідний період минулих років.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький підтвердив, що причиною відмови "Газпрому" від виконання контрактних зобов'язань стала відмова Польщі виконувати вимогу російського президента Владіміра Путіна про оплату газу в рублях.

"Я можу підтвердити, що ми отримали такі погрози від "Газпрому", які пов’язані, серед іншого, з засобами платежу", – сказав Моравецький журналістам у Берліні, пише Bloomberg.

Водночас він наголосив, що "Польща дотримується домовленостей, і, можливо, Росія спробує покарати Польщу", скоротивши постачання газу.

Згодом у PGNiG підтвердили, що компанія відмовилася платити "Газпрому" за газ за Ямальським контрактом в рублях, пише Gazeta Wyborcza.

PGNiG наголошує, що "призупинення поставок природного газу ("Газпромом", – ред.) є порушенням Ямальського контракту, і тому компанія вживе відповідних заходів для відновлення поставок природного газу за Ямальським контрактом", – заявили у польській компанії.

PGNiG також "залишає за собою право пред'явлення претензій у зв'язку з вищезгаданим припиненням постачання природного газу і буде використовувати всі свої договірні права, а також права, передбачені законом".

Як повідомлялося, Польща з ранку 26 квітня не отримує російський природний газ газогоном "Ямал-Європа".

Водночас російський "Газпром" досі не підтверджував призупинення постачання газу до Польщі. Водночас в "Газпромі" заявили, що Варшава сьогодні "зобов'язана заплатити за постачання газу відповідно до нового порядку платежів", тобто в російських рублях.

Однак раніше сьогодні уповноважений уряду Польщі зі стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський заявив, що Польща не планує сплачувати за російський газ у рублях.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Євроуомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.