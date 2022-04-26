Кабмін виділив 2 мільярди для завершення виплат по 6500 гривень за програмою "єПідтримка"

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 26 квітня, додатково спрямував 2 млрд грн на виплати за програмою "єПідтримка", яка передбачала одноразову виплату у розмірі 6500 грн українцям, що втратили роботу через війну.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Голова уряду уточнив, що в межах програми "єПідтримка" держава вже виплатила допомогу в розмірі 6,5 тис. грн для 3,6 млн українців.

"На цю програму ми спрямували більш як 23 млрд грн, проте частина людей, що подавалася на допомогу в останні дні, поки не отримала свої виплати. На засіданні уряду сьогодні ухвалили рішення про виділення додаткових 2 млрд грн, що дозволить здійснити виплату ще понад 300 тисячам наших громадян", – повідомив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що за програмою "єПідтримка" надійшло майже 5 млн заявок на отримання допомоги. Кабмін визначив 31 березня кінцевим терміном подання заявок на отримання цієї допомоги.

Програма розповсюджувалася на регіони, де тривають бойові дії: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області, а також Київ.

Такі виплати могли отримати наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ, а також фізособи-підприємці всіх груп, які подали податкову звітність за 2021 рік або за четвертий квартал 2021 року. Щоб отримати виплату, людина має працювати за умов трудового договору, гіг-контракту чи іншого цивільно-правового договору.