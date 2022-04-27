"Газпром" попередив про припинення постачання газу до Болгарії через відмову платити в рублях

"Газпром експорт" повідомив болгарську державну компанію "Булгаргаз" про припинення постачання газу з 27 квітня.

Про це повідомило Міненерго Болгарії, інформує місцеве видання news.bg.

В міністерстві наголосили, що болгарська сторона повністю виконала свої зобов'язання та здійснила всі платежі за чинною угодою на постачання газу, своєчасно, суворо та відповідно до її положень.

"Після аналізу, проведеного державною компанією "Булгаргаз" і Болгарським енергетичним холдингом (BEH), було виявлено, що нова двоетапна процедура оплати, запропонована Росією, не відповідає чинному контракту, який діє до кінця цього року, і створює значні ризики для Болгарії, в тому числі здійснення платежів без отримання газу з російської сторони", – йдеться у повідомленні.

В Міненерго країни наголосили, що Міністерство енергетики, Болгарський енергетичний холдинг, "Булгаргаз" і "Булгартрансгаз" вжили заходів для альтернативних механізмів постачання природного газу та вирішення ситуації.

"Наразі ніяких обмежувальних заходів для споживання в Болгарії запроваджувати не потрібно", – наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, напередодні Польська державна нафтогазова компанія PGNiG також отримала лист від російського "Газпрому" про припинення постачання газу за Ямальським контрактом через відмову переходити на оплату в рублях.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Євроуомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.