Євросоюз вважає зупинку постачання газу Росією шантажем та готує відповідь, – фон дер Ляєн

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення "Газпрому" в односторонньому порядку припинити поставки газу споживачам у Європі, є черговою спробою Росії використати газ як інструмент шантажу.

Про це йдеться у заяві фон дер Ляєн, розміщеній на сайті Єврокомісії.

"Це невиправдано і неприпустимо. І це ще раз свідчить про ненадійність Росії як постачальника газу", – наголосила вона.

Водночас голова Єврокомісії наголосила, що Європа була готова до такого сценарію, і наразі триває тісний контакт з усіма державами-членами.



"Ми працюємо над забезпеченням альтернативних поставок та найкращих можливих рівнів зберігання по всьому ЄС. Держави-члени створили плани дій у надзвичайних ситуаціях саме для такого сценарію, і ми працювали з ними координовано та солідарно", – зазначила вона.

За словами фон дер Ляєн, наразі відбувається засідання газової координаційної групи.



"Ми плануємо нашу скоординовану відповідь ЄС. Ми також продовжимо співпрацю з міжнародними партнерами для забезпечення альтернативних потоків. І я продовжу працювати з європейськими та світовими лідерами для забезпечення безпеки енергопостачання в Європі", – підкреслила вона.

Як повідомлялося, російський "Газпром" з 27 квітня повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.