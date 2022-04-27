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Новини
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Євросоюз вважає зупинку постачання газу Росією шантажем та готує відповідь, – фон дер Ляєн

фон,дер,ляєн

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення "Газпрому" в односторонньому порядку припинити поставки газу споживачам у Європі, є черговою спробою Росії використати газ як інструмент шантажу.

Про це йдеться у заяві фон дер Ляєн, розміщеній на сайті Єврокомісії.

"Це невиправдано і неприпустимо. І це ще раз свідчить про ненадійність Росії як постачальника газу", – наголосила вона.

Водночас голова Єврокомісії наголосила, що Європа була готова до такого сценарію, і наразі триває тісний контакт з усіма державами-членами.

"Ми працюємо над забезпеченням альтернативних поставок та найкращих можливих рівнів зберігання по всьому ЄС. Держави-члени створили плани дій у надзвичайних ситуаціях саме для такого сценарію, і ми працювали з ними координовано та солідарно", – зазначила вона.

За словами фон дер Ляєн, наразі відбувається засідання газової координаційної групи.

"Ми плануємо нашу скоординовану відповідь ЄС. Ми також продовжимо співпрацю з міжнародними партнерами для забезпечення альтернативних потоків. І я продовжу працювати з європейськими та світовими лідерами для забезпечення безпеки енергопостачання в Європі", – підкреслила вона.

Як повідомлялося, російський "Газпром" з 27 квітня повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.

Автор: 

газ (7953) Газпром (2556) Євросоюз (5130) фон дер Ляєн Урсула (88)


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Топ коментарі
+4
ВЫСЫЛАЙТЕ ВСЕХ РОССИЯН ИЗ ЕС !!! ДАЖЕ ТЕХ КТО ПОЛУЧИЛ ГРАЖДАНСТВО !!!
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27.04.2022 15:00
+3
Євросоюз отримав вісточку, надіюсь вже тепер вони усвідомлять роль рашки як партнера....
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27.04.2022 15:01
+2
а вони типу мали впасти на коліна і почати міняти євро на фантіки?
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27.04.2022 14:59
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Ніби їх не попереджували.
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27.04.2022 14:34 Відповісти
а вони типу мали впасти на коліна і почати міняти євро на фантіки?
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27.04.2022 14:59 Відповісти
ВЫСЫЛАЙТЕ ВСЕХ РОССИЯН ИЗ ЕС !!! ДАЖЕ ТЕХ КТО ПОЛУЧИЛ ГРАЖДАНСТВО !!!
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27.04.2022 15:00 Відповісти
Євросоюз отримав вісточку, надіюсь вже тепер вони усвідомлять роль рашки як партнера....
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27.04.2022 15:01 Відповісти
Еўразьвяз усвядоміць? Ніколі. Менавіта таму Вялікабрытанія сказала яму гудбай.
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27.04.2022 15:16 Відповісти
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27.04.2022 15:29 Відповісти
Нужно национализировать Турецкие потоки, а в Турцию с Саудовской Аравии и ОАЭ и Ирана протянуть трубы и быстро строить, чтобы сразу во многих местах прокладывали по плану и потом соединять и оттуда поставлять в ЕС газ и нефть и дополнительные строить трубы. Из США поставки наращивать газа и нефти. Из Венесуэлы тоже поставки вести. Это нужно было уже давно делать!
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27.04.2022 15:48 Відповісти
ЕС нужно строить больше АЭС и переходить на электроотопление и ставить электроплиты и ставить бойлеры! Электричество - это альтернатива!
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27.04.2022 15:49 Відповісти
На электрокары надо полностью переходить и забыть ДВС!
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27.04.2022 16:15 Відповісти
Європейці ніяк не наважувались на енергетичне ембарго, Путін сам допоможе ?! У Вована якась "непруха" ! За що не візьметься останнім часом - отримує зворотній ефект. Видно той якутський шаман щось таки знає...
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27.04.2022 18:01 Відповісти

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