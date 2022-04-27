Болгарія планує замінити російський газ імпортом з Європи та Азербайджану (оновлено)

Болгарія сподівається, що альтернативні варіанти постачання газу замість російського будуть забезпечені на рівні ЄС.

Про це повідомив міністр енергетики країни Олександр Ніколов, передає Associated Press.

Наразі Болгарія здатна задовольняти потреби споживачів у постачанні газу як мінімум протягом одного місяця.

"Альтернативні постачання доступні, і Болгарія сподівається, що альтернативні маршрути та постачання також будуть забезпечені на рівні ЄС", – наголосив Ніколов.

За його словами, Польща та Литва перебувають в такій же ситуації, як і Болгарія.

Ніколов підкреслив, що болгарська сторона повністю виконала свої зобов'язання та вчасно й відповідно до умов контракту здійснила всі платежі. Також Болгарія здійснила передоплату за поставки у квітні.

"Очевидно, що газ використовується як політичний інструмент. Поки я міністр, Болгарія не буде вести переговори під тиском, Болгарія не продається", – підсумував він.

Своєю чергою болгарський прем'єр-міністр Кирил Петков заявив, що Болгарія розраховує у вересні почати отримувати азербайджанський газ через інтерконектор Греція-Болгарія (Interconnector Greece-Bulgaria, IGB).

"В кінці червня введення IGB в експлуатацію стане фактом, і з вересня по ньому піде азербайджанський газ. Для нашої країни це буде означати більш низькі ціни і більшу енергетичну незалежність", – заявив Петков під час візиту в Грецію.

Він зазначив, що причиною високих цін на газ у Болгарії минулої зими стала неможливість транспортування азербайджанського газу через IGB.

Оператор IGB наприкінці березня 2022 року повідомив, що газопровід вже підключено до Трансадріатичного газопроводу (TAP, складова частина "Південного газового коридору"), який у майбутньому вперше дасть Болгарії доступ до газу з Азербайджану. Запуск інтерконектора дозволить Болгарії безпосередньо отримувати азербайджанський газ та відмовитися від російського газу.

Як тільки IGB буде введено в експлуатацію, IGB спочатку забезпечить Болгарію 1 млрд кубометрів газу на рік з подальшим збільшенням до проектної потужності в 3 млрд кубометрів на рік.

Постачання азербайджанського газу до Європи (Італія, Греція та Болгарія) розпочалися 31 грудня 2020 року газопроводом TAP. Однак через відсутність інтерконектора обсяги поставок азербайджанського газу до Болгарії були в 4 рази меншими від запланованого.

Зараз азербайджанський газ до Болгарії надходить існуючою лінією потужністю 3,68 млрд кубометрів на рік на прикордонному пункті Кула-Сідірокастро з Грецією. Це обмежує можливості імпорту азербайджанського газу до Болгарії та дозволяє постачати лише 250-300 млн кубометрів на рік.

Як повідомлялося, російський "Газпром" з 27 квітня повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.