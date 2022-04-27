Тарифи на перевезення зерна залізницею за перший квартал зросли на 15%, – Держстат

Тарифи на перевезення зернових вантажів залізничним транспортом в Україні за січень-березень 2022 року зросли на 15%, порівняно з першим кварталом 2021 року, а порівняно з четвертим кварталом 2021 року – на 6,5%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що у своєму звіті відомство не наводить даних про зростання ставки тарифів у грошовому обчисленні.



Найбільше у першому кварталі 2022 року подорожчали тарифи перевезення хімічних та мінеральних добрив – на 41,7% порівняно з січнем-березнем 2021 року, тоді як тариф на перевезення лісоматеріалів подорожчав аналогічно із зерновими вантажами – на 15%.



Загалом тарифи на вантажні перевезення залізничним транспортом за перші три місяці 2022 року зросли на 25,4%.