БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
356 0

Тарифи на перевезення зерна залізницею за перший квартал зросли на 15%, – Держстат

зерно

Тарифи на перевезення зернових вантажів залізничним транспортом в Україні за січень-березень 2022 року зросли на 15%, порівняно з першим кварталом 2021 року, а порівняно з четвертим кварталом 2021 року – на 6,5%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що у своєму звіті відомство не наводить даних про зростання ставки тарифів у грошовому обчисленні.

Найбільше у першому кварталі 2022 року подорожчали тарифи перевезення хімічних та мінеральних добрив – на 41,7% порівняно з січнем-березнем 2021 року, тоді як тариф на перевезення лісоматеріалів подорожчав аналогічно із зерновими вантажами – на 15%.

Загалом тарифи на вантажні перевезення залізничним транспортом за перші три місяці 2022 року зросли на 25,4%.

Автор: 

зерно (1870) перевезення (646) тарифи (1307)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 