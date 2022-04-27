Чотири європейські компанії уже сплатили за поставки російського газу в рублях, – Bloomberg

Десять європейських компаній вже відкрили рахунки в "Газпромбанку" для оплати за поставки газу в рублях, як того вимагає РФ.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до "Газпрому".

Крім того, чотири європейські покупці газу вже розрахувалися за поставки в рублях.



За словами співрозмовника, ймовірно Кремль не перекриватиме газ іншим країнам, як це було в Польщі та Болгарії, до другої половини травня, коли мають бути сплачені наступні платежі.

Як повідомлялося, російський "Газпром" з 27 квітня повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що відповідне рішення "Газпрому" є черговою спробою Росії використати газ як інструмент шантажу. Водночас Європа була готова до такого сценарію, додала вона. ЄС готує скоординовану відповідь.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.