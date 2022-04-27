Найбільша мережа АЗС встановила ціни на бензин і дизпаливо вищі за встановлені урядом обмеження

У середу, 27 квітня, більша частина консолідованої мережі групи "Приват" ("Авіас", ANP та ін. – близько 1000 АЗС) підвищила ціни на бензин і дизельне пальне на 2 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Бензин марки А-92 здорожчав до 35,1 грн/л, А-95 – до 36,1 грн/л і дизпалово – до 40,66 грн/л. Це на 3-5% вище за граничні ціни, які були опубліковані Міністерством економіки на кінець квітня.

Ціни при безготівковому продажу підвищились ще більше. Згідно з сайтом компанії "Авіас", при безготівковій оплаті (паливні карти) "двійка" коштує 39,19 грн/л (+15% до граничної ціни), фірмова марка бензину А-95 – 40,66 грн/л (+19%), "звичайний" А-95 – 40,1 грн/л (+18%), фірмове ДП – 44,66 грн/л (+16%).

Водночас станції компанії "Укрнафти" (552 АЗС), частка якої належить групі "Приват", ціни на пальне не підвищувала. Так, бензин марки А-92 залишився на рівні 33,1, грн/л, А-95 – 34,1 грн/л, ДП – 38,66 грн/л.

Раніше перевищення граничних цін спостерігалось лише на немережевих станціях.

Як писав БізнесЦензор, на ринку нафтопродуктів структури групи "Приват" Ігоря Коломойського і його партнерів контролюють єдиний нафтопереробний завод "Укртатнафту", найбільшу мережу АЗС під брендами ANP та "Авіас" і найбільший морський перевалочний комплекс нафтопродуктів з парком резервуарів: Ексімнафтопродукт, Одесанафтопродукт, "Синтез Ойл" та Укрлоудсистем. Джерело: https://censor.net/r3164329

Нагадаємо, міністерство економіки оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 29,55 грн/літр та дизпалива – 33,66 грн/літр, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях на кінець квітня. Порівняно з серединою квітня середню ціну на бензин збільшено на 23 копійки, на дизпаливо – на 1,01 грн за літр.

З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 34,10 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 38,66 грн/літр.