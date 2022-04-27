Євросоюз може скасувати всі мита та квоти на експорт з України вже цього тижня, – Bloomberg (оновлено)

Європейський Союз розглядає можливість скасування всіх мит і квот на український експорт, щоб підтримати економіку України під час війни

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Очікується, що відповідне рішення можуть оголосити уже цього тижня.



Пропозиція включатиме тимчасове скасування існуючих тарифів і квот на сталь, промислові товари та сільськогосподарську продукцію, які наразі не підпадають під дію торговельної угоди ЄС з Україною.



Відповідно до угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС, деякі тарифи та квоти на низку категорій товарів мають бути поступово припинені або виключені з угоди. Зараз ЄС пропонує тимчасово зняти ці обмеження.



Зазначається, що будь-яка пропозиція повинна бути узгоджена всіма 27 державами-членами та Європейським парламентом, перш ніж вона набуде чинності.



ЄС є найбільшим торговельним партнером України, на нього припадає понад 40% її товарообігу в 2019 році. Загальний товарообіг між ЄС та Україною тоді досяг 43,3 млрд євро ($46 млрд) у 2019 році, а експорт до ЄС становив 19,1 млрд євро.



Залізо, сталь та сільськогосподарська продукція є одними з основних експортних поставок України. За даними Світового банку, економіка України скоротиться більш ніж на 40% через війну, при цьому торговельні потоки особливо постраждали через блокування Росією українських портів.

Пізніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 27 квітня Європейська комісія запропонувала призупинити на рік дію всіх імпортних мит на весь український експорт до Європейського Союзу.

"ЄС ніколи раніше не вживав таких масштабних заходів із лібералізації торгівлі щодо жодної країни. Для нашого бізнесу це відкриває додаткові можливості, а наша продукція стає більш конкурентоздатною на європейському ринку. Про скасування мит ми вели перемовини з нашими європейськими колегами й ми вдячні, що вони почули нас та підтримали Україну", – зазначив він у Telegram.

За його словами, уряд має домовленості й веде переговори з Польщею, Румунією, Литвою, Німеччиною та іншими країнами, щоб пустити український експорт через порти цих країн. "Ми зруйнували плани ворога на повну блокаду нашої економіки. Працюємо далі, аби, крім країн ЄС та Великої Британії, рішення про скасування мит на українську продукцію ухвалили й інші наші союзники", – наголосив Шмигаль.

Раніше Велика Британія достроково скасувала мита на товари з України.