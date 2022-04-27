Заборгованість банків за бланковими кредитами рефінансування зменшилась на 23 мільярди, – НБУ

Заборгованість банків за бланковими кредитами рефінансування, запровадженими після початку війни, скоротилася з 32,3 млрд грн на початку березня до 9 млрд грн.

Про це голова правління Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко розповів у інтерв’ю Euromoney magazine, повідомляє пресслужба регулятора.

Він наголосив, що впроваджені одразу після повномасштабного нападу Росії на Україну рішення дозволили забезпечити стабільне функціонування банківської системи.

Шевченко наголосив, що банківська система сьогодні стабільна та ліквідна – обсяг коштів клієнтів у банках станом на 22 квітня зріс на 83,6 млрд грн порівняно з початком війни, а гривневі вклади населення з початку бойових дій зросли на 21,6%.

Внаслідок цього значно знизився попит банків на кредити рефінансування.

"І якщо у перші дні попит банків на рефінансування НБУ був значним, то зараз банки навпаки достроково повертають кредити. Так, обсяг бланкових кредитів рефінансування скоротився більш ніж утричі – з пікових 32,3 млрд грн на початку березня до нижче 9 млрд грн", – розповів Шевченко.

Як повідомлялося, Національний банк України з 18 квітня скасував щоденні тендери з надання рефінансування на строк до одного року і проводитиме їх лише один раз на тиждень – щоп'ятниці.