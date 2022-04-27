Гетманцев ініціював скасування пільг при ввезенні автомобілів та підвищення воєнного збору у 2 рази (оновлено)

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та низка інших депутатів від "Слуги народу" пропонують скасувати запроваджені на початку квітня пільги при розмитненні автомобілів, підвищити податки на пальне та збільшити розмір військового збору вдвічі.

Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану" зареєстровано у Верховній Раді 24 квітня під №7311.

Документом, зокрема, пропонується:

збільшити розмір військового збору з 1,5% до 3%, звільнивши від його сплати військовослужбовців та працівників правоохоронних органів;

відновити оподаткування ввізним митом та ПДВ транспортних засобів, що ввозяться громадянами;

відновити оподаткування товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

встановити можливість та порядок оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики;

встановити, що не включається до оподатковуваного доходу платника лише та благодійна допомога, яка розподіляється через державний чи місцевий бюджет або через банківські рахунки благодійних організацій, внесених до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

відновити перебіг строків, визначених Податковим кодексом України та зупинених на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, зокрема в частині дотримання строків подання звітності;

тимчасово, на період дії воєнного стану, дозволити виробництво біоетанолу суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на виробництво етилового денатурованого спирту.

Автори законопроєкту стверджують, що за тиждень в результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом та ПДВ імпортних товарів до бюджету не надійшло 417 млн гривень, а в структурі імпорту значну частку займають товари не першої необхідності.

Водночас за перший тиждень в результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ ввезення автомобілів до бюджету не надійшло 350 млн гривень, зараз щоденно сума пільг складає понад 100 млн грн, при цьому вже ввезено більше 3 тисяч автомобілів і зафіксовано непоодинокі випадки ввезення авто преміум класу.

Крім того, законопроєктом пропонується повернути акциз та збільшити ставку ПДВ на пальне, звернуло увагу спеціалізоване видання enkorr.

Зокрема, в проєкті закону пропонується виключити пункт 41 підрозділу 5, згідно з яким на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України ставки акцизного податку на пальне були встановлені обсягом 0 євро на 1000 л.

Також депутати пропонують виключити раніше ухвалену норму про тимчасове впровадження податку на додану вартість на пальне обсягом 7%. Тим самим пропонується повернути його до 20%.

Як повідомлялося, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами.