Нацбанк зобов’язав банки вирішувати спірні питання у випадку придбання товару без чека

Національний банк України (НБУ) зобов’язав банки врегульовувати спірні питання, що стосуються використання платіжних карток, незалежно від наявності в користувача чека.

Як повідомляє пресслужба НБУ, на час воєнного стану регулятор передбачив, що банки можуть не видавати користувачам платіжних карток чеки під час здійснення безготівкових розрахунків через pos-термінал через дефіцит термінального паперу для друку чеків.

"Водночас, щоб захистити права користувачів платіжних карток Національний банк зобов’язав банки врегульовувати спірні питання, що стосуються використання платіжних карток, незалежно від наявності в користувача чеку pos-термінала", – наголошується у повідомленні.

"Тобто навіть без такого чеку клієнти можуть, як і раніше, отримати кошти у випадку повернення товару та звернутись до банку-емітента картки для оскарження здійснених операцій", – пояснили в НБУ.