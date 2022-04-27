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Нацбанк зобов’язав банки вирішувати спірні питання у випадку придбання товару без чека

терминал

Національний банк України (НБУ) зобов’язав банки врегульовувати спірні питання, що стосуються використання платіжних карток, незалежно від наявності в користувача чека.

Як повідомляє пресслужба НБУ, на час воєнного стану регулятор передбачив, що банки можуть не видавати користувачам платіжних карток чеки під час здійснення безготівкових розрахунків через pos-термінал через дефіцит термінального паперу для друку чеків.

"Водночас, щоб захистити права користувачів платіжних карток Національний банк зобов’язав банки врегульовувати спірні питання, що стосуються використання платіжних карток, незалежно від наявності в користувача чеку pos-термінала", – наголошується у повідомленні.

"Тобто навіть без такого чеку клієнти можуть, як і раніше, отримати кошти у випадку повернення товару та звернутись до банку-емітента картки для оскарження здійснених операцій", – пояснили в НБУ.

Автор: 

банки (6980) НБУ (9314)


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