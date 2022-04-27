Нацбанк зобов’язав банки вирішувати спірні питання у випадку придбання товару без чека
Національний банк України (НБУ) зобов’язав банки врегульовувати спірні питання, що стосуються використання платіжних карток, незалежно від наявності в користувача чека.
Як повідомляє пресслужба НБУ, на час воєнного стану регулятор передбачив, що банки можуть не видавати користувачам платіжних карток чеки під час здійснення безготівкових розрахунків через pos-термінал через дефіцит термінального паперу для друку чеків.
"Водночас, щоб захистити права користувачів платіжних карток Національний банк зобов’язав банки врегульовувати спірні питання, що стосуються використання платіжних карток, незалежно від наявності в користувача чеку pos-термінала", – наголошується у повідомленні.
"Тобто навіть без такого чеку клієнти можуть, як і раніше, отримати кошти у випадку повернення товару та звернутись до банку-емітента картки для оскарження здійснених операцій", – пояснили в НБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль