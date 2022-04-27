Французька Schneider Electric спише 300 мільйонів євро через продаж бізнесу в Росії

Французька Schneider Electric оголосила про намір продати свої російські активи місцевому менеджменту.

Як повідомляється на сайті компанії, угода має отримати схвалення регуляторів РФ.

"Після ретельного розгляду обстановки і можливостей, компанія Schneider Electric сьогодні оголошує, що підписала лист про наміри продати свою діяльність Schneider Electric в Росії місцевій команді", – йдеться у повідомленні.

В компанії уточнили, що частка продажів Schneider Electric від російського підрозділу становить близько 2%.

"У результаті продажу та припинення присутності в Росії компанія очікує списання до 300 мільйонів євро чистої балансової вартості", – зазначається у повідомленні.

Крім того, внаслідок пов’язаних з угодою операцій компанія створила резерв, який наразі оцінюється в 120 мільйонів євро.

Schneider Electric додала, що планує впорядкований процес передачі активів, у рамках якого компанія виділить кошти, необхідні для підтримки 3500 співробітників у Росії та Білорусі.

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Як повідомлялося, Schneider Electric з 24 лютого через військове вторгнення Росії в Україну призупинила нові інвестиції та постачання продукції в рамках нових проектів до РФ та Білорусі.

Schneider Electric є одним зі світових лідерів у наданні цифрових рішень у галузі управління електроенергією та автоматизації. Оборот компанії у 2021 році, згідно з інформацією на її сайті, склав 28,9 млрд євро, чистий прибуток – 3,2 млрд євро, загальна кількість співробітників – понад 128 тис., а кількість країн, де представлена ​​компанія – 115.

В Україні компанія має 100% доньку "Шнайдер Електрик Україна" (Київ), оборот якої за дев'ять місяців 2021 року склав 1,22 млрд грн, чистий прибуток – 187,4 млн грн, а чисельність працівників оцінювалася приблизно в 120 осіб.

Також зазначається, що Schneider Electric уже вклала понад $1 млрд у російські виробничі потужності. Більше 60% продукції, що поставляється Schneider Electric російським клієнтам, виробляється в Росії на 5 власних заводах компанії.