Французька Schneider Electric спише 300 мільйонів євро через продаж бізнесу в Росії
Французька Schneider Electric оголосила про намір продати свої російські активи місцевому менеджменту.
Як повідомляється на сайті компанії, угода має отримати схвалення регуляторів РФ.
"Після ретельного розгляду обстановки і можливостей, компанія Schneider Electric сьогодні оголошує, що підписала лист про наміри продати свою діяльність Schneider Electric в Росії місцевій команді", – йдеться у повідомленні.
В компанії уточнили, що частка продажів Schneider Electric від російського підрозділу становить близько 2%.
"У результаті продажу та припинення присутності в Росії компанія очікує списання до 300 мільйонів євро чистої балансової вартості", – зазначається у повідомленні.
Крім того, внаслідок пов’язаних з угодою операцій компанія створила резерв, який наразі оцінюється в 120 мільйонів євро.
Schneider Electric додала, що планує впорядкований процес передачі активів, у рамках якого компанія виділить кошти, необхідні для підтримки 3500 співробітників у Росії та Білорусі.
Як повідомлялося, Schneider Electric з 24 лютого через військове вторгнення Росії в Україну призупинила нові інвестиції та постачання продукції в рамках нових проектів до РФ та Білорусі.
Schneider Electric є одним зі світових лідерів у наданні цифрових рішень у галузі управління електроенергією та автоматизації. Оборот компанії у 2021 році, згідно з інформацією на її сайті, склав 28,9 млрд євро, чистий прибуток – 3,2 млрд євро, загальна кількість співробітників – понад 128 тис., а кількість країн, де представлена компанія – 115.
В Україні компанія має 100% доньку "Шнайдер Електрик Україна" (Київ), оборот якої за дев'ять місяців 2021 року склав 1,22 млрд грн, чистий прибуток – 187,4 млн грн, а чисельність працівників оцінювалася приблизно в 120 осіб.
Також зазначається, що Schneider Electric уже вклала понад $1 млрд у російські виробничі потужності. Більше 60% продукції, що поставляється Schneider Electric російським клієнтам, виробляється в Росії на 5 власних заводах компанії.
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