Україна пропонує відкрити ще один пункт пропуску на кордоні з Румунією

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із румунським колегою Ніколає Чуке змогу розширення експортних і транзитних коридорів територією Румунії, а також використання додаткових можливостей румунських морських портів.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому порталом Порти Румунії, передає enkorr.

"Ми обговорили змогу розширення вже створених експортних коридорів, транзитних коридорів територією Румунії, а також використання додаткових можливостей румунських морських портів і пунктів пропуску між нашими країнами", – заявив Шмигаль.

Як повідомила пресслужба уряду, з метою збільшення транзитних можливостей між Україною й Румунією Шмигаль запропонував розглянути можливість якнайшвидшого відкриття пункту пропуску "Дяківці (Україна) – Раковець (Румунія)" і подальшого надання йому статусу пункту пропуску для вантажного сполучення.

Крім того, Шмигаль і Чуке обговорили співпрацю в енергетичній сфері, економіці й бізнесі. Прем’єр Румунії запевнив, що вони продовжать підтримувати Україну в її боротьбі проти окупантів і підтримуватимуть жорсткість санкцій проти агресора.