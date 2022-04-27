Голова уряду Австрії спростував перехід на рублі при оплаті за газ з Росії

Австрійський енергетичний концерн OMV продовжить оплачувати російський газ в євро.

Про це канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив у Twitter.

"До того, як тут поширюватимуться фейкові новини російської пропаганди. Звичайно, OMV продовжить оплачувати постачання газу з Росії в євро. Австрія дотримується спільно узгоджених санкцій ЄС до крапки і коми", – наголосив голова австрійського уряду.

Bevor hier Fake News der russischen Propaganda weiter verbreitet werden. Die OMV bezahlt Gaslieferungen aus Russland selbstverständlich weiterhin in Euro. Österreich hält sich auf Punkt und Beistrich an die gemeinsam beschlossenen EU-Sanktionen. — Karl Nehammer (@karlnehammer) April 27, 2022

Раніше російські та австрійські ЗМІ повідомляли про те, що австрійська OMV має намір оплачувати імпорт російського газу в рублях.

Як повідомлялося, російський "Газпром" з 27 квітня повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що відповідне рішення "Газпрому" є черговою спробою Росії використати газ як інструмент шантажу. Водночас Європа була готова до такого сценарію, додала вона. ЄС готує скоординовану відповідь.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.