США готують зміни до законодавства для конфіскації і передачі Україні російських арештованих активів

Адміністрація президента Джо Байдена має намір ініціювати зміни до законодавства, які мають спростити конфіскацію активів російських олігархів та спрямування частини цих коштів Україні.

Про це генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив членам підкомітету Сенату з асигнувань, повідомляє Голос Америки.

"Ми дуже ретельно вивчаємо це питання, і я очікую, що будуть запити на законодавчі зміни", – заявив Гарланд у відповідь на запитання, чи потрібні Міністерству юстиції додаткові повноваження для дій щодо російських олігархів.

"Це може зокрема стосуватися того, як ми проводимо конфіскацію, щоб нам було легше проводити конфіскацію. Крім того, це стосується можливості вилучати гроші з фондів, що конфіскуються, і відправлення їх в Україну", – сказав Гарланд.

Він додав, що адміністрація президента США підтримає ідею щодо направлення частини активів росіян, які підлягають конфіскації, "безпосередньо в Україну".

Конфіскація активів в США – це санкціонована судом юридична процедура, що дозволяє передати у власність уряду майно, яке використовується незаконно, було використане внаслідок незаконної діяльності або використовується для сприяння злочину.

Нерухомість та інші активи багатих соратників президента Росії Володимира Путіна, заарештовані та "конфісковані" міністерством юстиції, надходять до Фонду конфіскованих активів.

Зібрані кошти зазвичай використовуються для проведення розслідувань, операцій із конфіскації активів та покриття інших витрат.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Росія має тим чи іншим чином долучитися до фінансування відбудови України, однак для того, щоб спрямувати на ці цілі заморожені золотовалютні резерви РФ ще потрібно прийняти низку рішень, зокрема окреме рішення Конгресу США.

Єллен також нагадала, що США та країни Європи заморозили приблизно половину золотовалютних резервів Росії, загальний обсяг яких становить понад $600 млрд.