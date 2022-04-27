Уряд Росії спрогнозував рекордне падіння економіки за останні 20 років, – ЗМІ

Мінекономрозвитку РФ прогнозує падіння російської економіки у 2022 році на 8,8% у базовому варіанті та на 12,4% – у консервативному.

У 2023 році російське міністерство очікує зростання ВВП на 1,3% у базовому варіанті або падіння ще на 1,1% – у консервативному, пишуть "Вєдомості".

Видання відзначає, що падіння економіки РФ у 2022 році може стати найбільшим з початку 2000-х років: за підсумками 2009 року на тлі світової фінансової кризи ВВП РФ скоротився на 7,8%, у 2015 році було зафіксовано спад ВВП на 2%, а у 2020 році на тлі пандемії та зниження цін на нафту – на 2,7%.

Інфляцію за підсумками цього року Мінекономрозвитку РФ попередньо прогнозує вище 20% у базовому варіанті і чекає на її зниження до 6,2% наприкінці 2023 року.

Середньорічна ціна на нафту у проекті прогнозу закладена на рівні $82,6 за барель у 2022 році та $75,2 – у 2023 році. Курс долара прогнозується на рівні 81,4 руб./$ в середньому за 2022 рік та 83 руб./$ у 2023 році.

Водночас, за даними видання, Мінфін Росії вважає прогноз цін на нафту та курсу рубля занадто оптимістичними.

Як повідомлялося, інфляція в РФ у березні розігналася до 7,61% після 1,17% у лютому та 0,99% у січні. Це максимальний показник із січня 1999 року, коли інфляція становила 8,38%.

Раніше голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін повідомив, що російський уряд прогнозує падіння економіки в 2022 році внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну та запроваджених країнами Заходу санкцій приблизно на 10%.