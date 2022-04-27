Українці намагаються повертати кредити та сплачувати відсотки навіть у зоні бойових дій, – НБУ

Українські позичальники намагаються сумлінно повертати кредити і сплачувати відсотки навіть там, де ведуться бойові дії.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України з посиланням на начальника управління нагляду за фінансовими компаніями департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ Олександра Залєтова.

​​За словами Залєтова, із початку війни обсяги роздрібного кредитування суттєво знизилися. Проте зараз фінансові компанії поступово відновлюють діяльність.

"Українські позичальники намагаються в межах своїх фінансових можливостей сумлінно повертати кредити та сплачувати необхідні відсотки за ними, навіть там, де ведуться бойові дії. За умови посилення фондування це дасть можливість фінустановам активніше кредитувати населення, крок за кроком наближаючи сегмент роздрібного кредитування до довоєнних обсягів", – зазначив Залєтов.

Як наголошують учасники ринку, це відбуватиметься за рахунок підвищеного попиту, зокрема у повоєнний час.

Крім того, кредитування онлайн, що значно зміцнило свої позиції у період коронакризи, швидко відновлюватиметься та удосконалюватиметься.

"Як регулятор ми надаємо фінансовим компаніям необхідну підтримку в межах чинного законодавства. Ми розуміємо, що сьогодні вони повинні зосередитися виключно на професійній діяльності. Саме тому на період дії воєнного стану ми встановили мораторій на планові та позапланові перевірки, скасували заходи впливу за неподання звітності та інформації, відтермінували строк приведення діяльності у відповідність до вимог нових регуляторних документів тощо. Впевнений, ринок буде відновлюватися і розвиватися", – прокоментував Залєтов.

Він також зазначив, що громадяни України, які були вимушені виїхати за кордон, починають звертатися до європейських кредитних установ, щоб отримати кредит.

Інтеграційні процеси українського та європейського ринків роздрібного кредитування посилюються, зокрема через спільне користування даними бюро кредитних історій.

Надалі можна очікувати на посилення інтеграції через запозичення кращих європейських практик та стандартів роботи.