Spotify втратив півтора мільйона платних підписників через припинення роботи в Росії

Кількість платних передплатників музичного сервісу Spotify з Росії у першому кварталі 2022 року склала 1,5 млн.

Як свідчить звіт компанії, усіх їх було відключено через призупинення роботи сервісу в країні з 11 квітня, повідомляє Інтерфакс.

Загалом частка платних передплатників із РФ становила 0,8% від сукупного числа платних передплатників Spotify.

Загалом у першому кварталі кількість платних передплатників сервісу зросла на 15% рік до року – до 182 млн. За підсумками другого кварталу 2022 року компанія очікує збільшення їх кількості до 187 млн ​​(прогноз враховує, що у квітні було відключено ще 600 тис. користувачів з РФ).

Яке повідомлялося, музичний стримінговий сервіс Spotify повністю припинив свою роботу в РФ з 11 квітня після того, як росіяни втратили можливість оплачувати закордонні сервіси через припинення роботи в країні міжнародних платіжних систем.

Spotify офіційно запустився для росіян близько півтора року тому, за підсумками 2021 року виручка в РФ склала 983,3 млн рублів, чистий прибуток – 41,8 млн рублів.

