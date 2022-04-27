В російських ТРЦ простоює до 30% площ через вихід світових брендів з Росії

Через припинення роботи в Росії більшості відомих міжнародних брендів пусті площі в російських торгових центрах можуть досягти 3-3,5 млн кв. м.

Про це повідомив керуючий директор Російської ради торгових центрів Олег Войцеховський, пише Інтерфакс.

"Занепокоєння викликає, напевно, десь 3-3,5 млн кв. м по Росії, які очевидно будуть звільнятися. Але ми навіть не знаємо, коли це відбуватиметься… Від 20% до 30% площ простоюють. При цьому загальна картина з початку березня не змінилася: орендарі і не йдуть, і не відмовляються виконувати положення орендного договору", – сказав він.

За його даними, зараз орендарі не використовують близько 8 млн. кв. м площ. Орендні договори рітейлери поки що не розривають.

Для великих зарубіжних операторів орендна ставка часто встановлюється виходячи з оборотів магазинів. Оскільки торгові точки наразі не працюють, орендні збори торгових центрів упали.

За словами Войцеховського, діяльність призупинили близько 100 компаній-орендарів. До червня вони планують остаточно вирішити, чи продовжуватимуть працювати в Росії.

Він додав, що російські ТЦ сподіваються на прихід торгових операторів із Туреччини.