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На потреби оборони передали 48 кг золота, конфіскованого в ексміністра часів Януковича

золото

Для забезпечення обороноздатності України було вилучено золото у банківських зливках вагою понад 48 кг.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

"За ініціативи Офісу генерального прокурора за рішенням Міністерства оборони України для забезпечення обороноздатності України на користь держави стягнуто золото у банківських злитках вагою понад 48 кілограм. Вартість вилученого у грошовому еквіваленті складає понад 90 млн грн", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що це майно було вилучене в рамках розслідування кримінального провадження і належало одному з колишніх високопосадовців з оточення експрезидента-утікача, причетного до заволодіння державною резиденцією "Межигір’я".

Автор: 

золото (290) конфіскація (341) Янукович Віктор (375)


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