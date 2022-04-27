На потреби оборони передали 48 кг золота, конфіскованого в ексміністра часів Януковича
Для забезпечення обороноздатності України було вилучено золото у банківських зливках вагою понад 48 кг.
Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.
"За ініціативи Офісу генерального прокурора за рішенням Міністерства оборони України для забезпечення обороноздатності України на користь держави стягнуто золото у банківських злитках вагою понад 48 кілограм. Вартість вилученого у грошовому еквіваленті складає понад 90 млн грн", – сказано в повідомленні.
Зазначається, що це майно було вилучене в рамках розслідування кримінального провадження і належало одному з колишніх високопосадовців з оточення експрезидента-утікача, причетного до заволодіння державною резиденцією "Межигір’я".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль