Європейські міста та регіони допоможуть у відновленні своїх побратимів в Україні, – голова ЄК

Глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС повинен мобілізувати всі наявні ресурси для відновлення України, включно із співпрацею на місцевому та регіональному рівнях.

"Тому я всім серцем підтримую пропозицію президента (Володимира) Зеленського щодо залучення на основі партнерства міст та регіонів Європейського союзу до цих зусиль щодо відновлення", – повідомила голова ЄК щодо місцевого та регіонального співробітництва між Україною та ЄС, передає Інтерфакс-Україна.

"Сила Європи заснована на тому, що наші громадяни невпинно працюють над покращенням повсякденного життя та покращенням майбутнього наших дітей у містах, селищах, селах та районах. Наші міста та регіони мають досвід та знання у галузі відновлення та управління повсякденним життям городян. І ми хочемо поділитися цим досвідом з вами", – йдеться у зверненні фон дер Ляйєн, опублікованому 27 квітня в Брюсселі.

За словами фон дер Ляйєн, співпраця "на всіх місцевих та регіональних рівнях дозволить нам прискорити відновлення України".

"Ми експоненційно розширимо кількість міст-побратимів та регіонів-побратимів між нашими двома народами. Ви можете розраховувати на величезну солідарність громадян Європи на підтримку України. І я знаю, що ми також можемо розраховувати на Комітет регіонів ЄС, який активно пов'язує наші місцеві та регіональні мережі у Європейському союзі з їхніми українськими колегами", – повідомила голова ЄК.

"Ми допоможемо вам відновити вашу країну і пройдемо разом з вами вашим європейським шляхом", – запевнила фон дер Ляйєн.