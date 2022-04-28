БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Палата представників США підтримала закон про направлення російських активів на допомогу Україні

Палата представників США ухвалила законопроєкт про направлення арештованих активів, що належать особам, чиє багатство пов’язане з політичною підтримкою або корупційними схемами в РФ, на відновлення та гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомляє пресслужба Конгресу.

Зокрема, упродовж двох років після набрання чинності законопроєкту президент може арештовувати такі активи, якщо Росія продовжує агресію в Україні, якщо санкції проти власника активів були введені у відповідь на корупцію, порушення прав людини, зловмисний вплив та конфлікти в Україні, а також якщо вартість активів перевищує $5 млн.

Арештовані активи можуть бути використані лише для певних цілей – постконфліктне відновлення України, гуманітарна допомога та підтримка українських біженців, зброя для українських збройних сил, а також гуманітарна підтримка для росіян.

Відповідний проєкт закону має ще затвердити Сенат та підписати президент США.

Конгрес США (105) росія (14901) США (5058)
какая гуманитарная помощь россиянам???
28.04.2022 13:02 Відповісти

