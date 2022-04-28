Палата представників США підтримала закон про направлення російських активів на допомогу Україні

Палата представників США ухвалила законопроєкт про направлення арештованих активів, що належать особам, чиє багатство пов’язане з політичною підтримкою або корупційними схемами в РФ, на відновлення та гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомляє пресслужба Конгресу.



Зокрема, упродовж двох років після набрання чинності законопроєкту президент може арештовувати такі активи, якщо Росія продовжує агресію в Україні, якщо санкції проти власника активів були введені у відповідь на корупцію, порушення прав людини, зловмисний вплив та конфлікти в Україні, а також якщо вартість активів перевищує $5 млн.



Арештовані активи можуть бути використані лише для певних цілей – постконфліктне відновлення України, гуманітарна допомога та підтримка українських біженців, зброя для українських збройних сил, а також гуманітарна підтримка для росіян.



Відповідний проєкт закону має ще затвердити Сенат та підписати президент США.