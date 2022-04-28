БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Власник брендів Max Factor та Gucci зупиняє свою діяльність в Росії

Виробник косметики та парфумерії Coty заявив про припинення діяльності у РФ, ставши останньою американською компанією, яка вийшла з країни після вторгнення в Україну.

Ппо це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у 2021 році на Росію припадало трохи більше 3% продажів Coty, які принесли компанії $4,63 млрд.

У Coty не очікують, що рішення про припинення роботи в РФ вплине на цільові показники щодо доходів та прибутківу 2022 році.

Компанія виробляє та продає косметику, засоби догляду за тілом та парфумерію під брендами: Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs , Miu Miu, Tiffany & Co, Wella.

росія (14901) косметика (52)
