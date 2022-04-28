Пенсію, яку неможливо доставити за місцем проживання, зарахують на рахунки в "Ощадбанку", – Мінсоцполітики

Уряд ухвалив рішення, яке передбачає, що пенсіонерам, які отримували пенсії не на банківські картки, а за місцем проживання, і залишилися на територіях, куди наразі "Укрпошта" не може технічно доставляти пенсію, вся сума зараховуватиметься на рахунки, відкриті в "Ощадбанку".

Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає пресслужба Мінсоцполітики.

Зазначається, що пенсія буде зарахована на рахунки після подання "Укрпоштою" за погодженням з військово-цивільними адміністраціями до Пенсійного фонду інформації про відсутність технічної можливості здійснювати виплату і доставку пенсій на певних територіях.

Кошти з рахунку пенсіонер зможе одержати у будь-якому відділенні "Ощадбанку" на безпечній території на підставі паспорту та довідки з номером податкового коду, підписавши договір банківського рахунку.

Водночас якщо людина не звернулась до "Ощадбанку" за коштами, то вся сума пенсії зберігається, і одразу після відновлення можливості "Укрпошта" доставить людині за місцем проживання неодержану суму пенсії і пенсію за поточний період.

Якщо пенсіонер переселився на безпечну територію, то за його зверненням до Пенсійного фонду пенсія може виплачуватися "Укрпоштою" за новим місцем перебування, через "Ощадбанк" або інший обраний уповноважений банк.

Для пенсіонерів, які отримують виплати на банківські картки, нічого не змінюється і їм пенсія зараховується на картки.