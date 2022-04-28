В Угорщині підтвердили намір сплачувати за російський газ і нафту за схемою Кремля
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підтвердив, що його країна використовуватиме запроваджену Росією схему платежів за російські нафту та газ.
Про це він заявив журналістам CNN, передає Інтерфакс-Україна.
Дипломат пояснив: "Із Росії надходить 85% нашого газу, 65% нашої нафти. Чому? Тому що це визначається інфраструктурою. Це не для розваги, ми не обирали ситуацію", – сказав він.
Сіярто додав, що Угорщина не має жодних альтернативних джерел або маршрутів, які дали б їй змогу припинити імпорт російських енергоносіїв у найближчі кілька років.
Як повідомлялося, напередодні Сіярто заявив порталу Hungary Today, що постачання російського газу до Угорщини триває відповідно до графіка та контракту з Росією. "Я хотів би заспокоїти всіх, призупинення поставок до Болгарії не поширюється на транзит через цю країну", – сказав угорський міністр.
Він зазначив: "Ми знайшли рішення, коли Угорщина заплатить у євро на рахунок у "Газпромбанку", який потім переведе їх у рублі та відправить у "Газпром експорт", - зазначив він.
Як повідомлялося, російський "Газпром" з 27 квітня припинив постачання газу до Болгарії та Польщі. Болгарська газова компанія Bulgargas та польська державна нафтогазова компанія PGNiG відмовились оплачувати газ в рублях, як цього вимагає Росія. Водночас влада Болгарії та Росії нагадує, що вимога платити за газ в рублях порушує умови контрактів, укладених самим "Газпромом".
Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.
