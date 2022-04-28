Литва та Іспанія виступають за негайне ембарго Євросоюзу на російські нафту та газ

Санкції проти Росії, пов'язані з ембарго на нафту та газ, мають бути введені негайно.

Таку заяву зробили міністри закордонних справ Литви та Іспанії Габріелюс Ландсбергіс та Хосе Мануель Альбарес, передає Інтерфакс-Україна.



"Необхідність введення ембарго на російські нафту і газ обговорюється вже кілька тижнів. Тут, на нашу думку, позиції Литви та Іспанії збігаються – це потрібно робити негайно", – наголосив Ландсбергіс на спільній з Альбаресом пресконференції у Вільнюсі.



"Ми обидва згодні з тим, що ми маємо зберігати тиск на Росію, введені міжнародною громадськістю санкції вже впливають на російську економіку", – додав глава МЗС Іспанії.



Відповідаючи на запитання, чи вірить він у те, що найближчим часом Євросоюз прийме пакет санкцій щодо російської нафти, Альбарес сказав, що його країна має намір підтримати це.



"Звичайно, ми підтримаємо, як і досі підтримували новий пакет санкцій, адже ми хочемо зробити все можливе, щоб скоротити військовий тиск Росії в цій несправедливій війні в Україні. Але ми також розуміємо, що не всі держави вразливі рівною мірою, не в усіх рівні зв'язки з Росією, і ми також дуже хочемо зберегти єдність у Євросоюзі", – сказав він.



За словами глави МЗС Литви під час зустрічі з іспанським колегою основну увагу було приділено двом питанням – допомозі Україні та необхідності зміцнення безпеки регіону та НАТО в цілому.