Бундестаг схвалив поставки важкого озброєння в Україну

Німецький Бундестаг підтримав документ "Захист миру та свободи в Європі – всебічна підтримка України", який надає федеральному уряду можливість поставляти Україні зокрема важке озброєння.

За документ проголосували 586 депутатів, 100 – виступили проти, ще 7 утрималися, повідомляє Spiegel.

Перед остаточним голосуванням у Бундестазі тривали 70-хвилинні дебати.

Документ дає змогу федеральному уряду "поставити ефективне, в тому числі важке озброєння та складні системи" в Україну. Експорт зброї буде обговорюватися у тісній співпраці з партнерами по НАТО.

Лідерка парламентської групи "зелених" Брітта Хассельманн зазначила, що рішення необхідне, щоб "з одного боку Німеччина не стала учасником війни, а з іншого боку – не віддала Україну агресору без захисту". За її словами, Київ повинен мати можливість розраховувати на підтримку Німеччини, водночас необхідно запобігти подальшій ескалації.

Фрідріх Мерц з Християнсько-демократичного союзу також привітав постачання зброї, але звинуватив канцлера Олафа Шольца у тому, що той тижнями ухилявся від дискусії про постачання зброї: "Це нерозсудливість. Це вагання, це зволікання, це боязкість".

Як повідомлялося, Німеччина готується поставити Україні близько 50 зенітних самохідних установок типу Gepard.