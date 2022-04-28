Партія Путіна визнала втрату 600 тисяч робочих місць через вихід світових компаній з Росії

Близько 600 тис. осіб, які працюють у компаніях, що пішли з Росії, пішли у простий або опинилися під ризиком звільнення.

Про це повідомив секретар генради партії "Єдіная Росія", перший заступник голови Ради Федеральних Зборів РФ Андрій Турчак, пише "Коммерсант".

"В іноземних компаніях з недружніх нам країн працювало близько 2 млн осіб, зараз 600 тис. пішли в простий або опинилися під ризиком звільнення", – сказав Турчак під час відкриття відкриття Всеросійського муніципального форуму.

Наприкінці березня Мінпраці РФ офіційно підтверджувало значно скромніші оцінки – за його даними, близько 14 тис. осіб перебували в неоплачуваній відпустці, в режимі простою – понад 90 тис. осіб, роботодавці мали намір звільнити близько 50 тис. працівників.