Росія повернула платіж за газ від дочірньої компанії "Газпрому" в Німеччині, – Bloomberg

"Газпромбанк" повернув платіж за постачання російського газу у квітні та травні за контрактом з Gazprom Marketing & Trading Ltd.(GM&T) – дочірньою компанією "Газпрому", в якій влада Німеччини запровадила тимчасове управління через спробу таємно змінити її власника з порушенням встановленої процедури.

За даними джерел Bloomberg, "Газпромбанк" повернув німецькій компанії платіж попри те, що вона компанія намагалася оплатити газ з використанням рахунку в рублях – нової схеми, використання якої вимагає Росія.

Агентство відзначає, що хоча у випадку GM&T йдеться про порівняно невеликий об’єм газу, це демонструє проблеми з новою схемою оплати за газ, запровадження якої вимагає Кремль.

Федеральна мережева агенції ФРН (BNetzA), в управління якої було передано GM&T, назвала цю схему оплати "неясною", наголосивши, що відповідно до чинного контракту, газ має оплачуватися в євро. Німецький регулятор додав, що GM&T може замінити російський газ, купуючи його на відкритому ринку за необхідності.

Як повідомлялося, російський "Газпром" з 27 квітня припинив постачання газу до Болгарії та Польщі. Болгарська газова компанія Bulgargas та польська державна нафтогазова компанія PGNiG відмовились оплачувати газ в рублях, як цього вимагає Росія. Водночас влада Болгарії та Росії нагадує, що вимога платити за газ в рублях порушує умови контрактів, укладених самим "Газпромом".

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.