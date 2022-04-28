БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
6 859 7

Конгрес США може прийняти закон про "ленд-ліз" для України до кінця тижня

сша,конгресс

Комітет з правил Палати представників США розглянув і виніс на голосування законопроект про "ленд-ліз" для України, який дозволить збільшити та прискорити постачання зброї для ЗСУ.

Як повідомляє Голос Америки, голосування за законопроєкт може відбутися вже цього тижня.

Як пояснив конгресмен-республіканець Браян Фітцпатрик, співголова групи підтримки України в Конгресі, прийняття законопроєкту дозволить прискорити надання військової допомоги.

"По суті "ленд-ліз" усуває бюрократичну тяганину. Це надає президенту та його адміністрації набагато більше гнучкості, коли справа доходить до поставок зброї. З цим механізмом можна буде отримати набагато більше речей і отримати їх швидше", – розповів конгресмен.

Нагадаємо, на початку квітня Сенат США вже проголосував за закон про "ленд-ліз" для України. Тепер його має схвалити Палата представників, після чого закон направлять на підпис президенту США Джо Байдену.

Автор: 

конгрес (6) зброя (914) США (5058)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Їх не ******** можуть почекати з рішенням
показати весь коментар
28.04.2022 17:07 Відповісти
Дякуємо Америці і її президенту Байдену за все, що аони роблять для України.
А весь свій біль і отруту до ЗЕ і його доблесної команди: Єрмака, Татарова, демчинка, афериста арестовича, арахамії... Спитай заодно, як дороги і чи закупили м'ясо на шашлики, скоро 1 травня. день трудящихся.
показати весь коментар
28.04.2022 17:25 Відповісти
Тянут резину. Знающий ситуацию сказал, что могли принять еще до своих каникул.
Запрягают долго, но и на этом спасибо. Марик, просто до слез.
показати весь коментар
28.04.2022 18:08 Відповісти
наразі четвер
кінець тижня завтра
чекаємо з натхненням
показати весь коментар
28.04.2022 18:37 Відповісти
Почему так долго??? русские убивают людей и захватывает территории, а они там так долго. Время - это жизни. Должны сейчас же принимать. У них вообще мораль есть??? пока доставят еще, то будет еще больше жертв. Как так можно???
показати весь коментар
28.04.2022 18:52 Відповісти
Поскорей бы
показати весь коментар
28.04.2022 22:29 Відповісти
Быть добру, всё будет хорошо, спасибо за помощь!
показати весь коментар
28.04.2022 23:26 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 