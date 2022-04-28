Конгрес США може прийняти закон про "ленд-ліз" для України до кінця тижня
Комітет з правил Палати представників США розглянув і виніс на голосування законопроект про "ленд-ліз" для України, який дозволить збільшити та прискорити постачання зброї для ЗСУ.
Як повідомляє Голос Америки, голосування за законопроєкт може відбутися вже цього тижня.
Як пояснив конгресмен-республіканець Браян Фітцпатрик, співголова групи підтримки України в Конгресі, прийняття законопроєкту дозволить прискорити надання військової допомоги.
"По суті "ленд-ліз" усуває бюрократичну тяганину. Це надає президенту та його адміністрації набагато більше гнучкості, коли справа доходить до поставок зброї. З цим механізмом можна буде отримати набагато більше речей і отримати їх швидше", – розповів конгресмен.
Нагадаємо, на початку квітня Сенат США вже проголосував за закон про "ленд-ліз" для України. Тепер його має схвалити Палата представників, після чого закон направлять на підпис президенту США Джо Байдену.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А весь свій біль і отруту до ЗЕ і його доблесної команди: Єрмака, Татарова, демчинка, афериста арестовича, арахамії... Спитай заодно, як дороги і чи закупили м'ясо на шашлики, скоро 1 травня. день трудящихся.
Запрягают долго, но и на этом спасибо. Марик, просто до слез.
кінець тижня завтра
чекаємо з натхненням