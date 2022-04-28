"Укрзалізниця" відновила курсування поїзда з Одеси в Ізмаїл після ракетних ударів по залізничному мосту

Швидкий фірмовий поїзд "Південна Пальміра" сполученням Ізмаїл-Одеса відновив курсування з 28 квітня.

Потяг слідує через міст у Затоці, який російські війська обстрілювали ракетами, тому через пошкодження на мосту тимчасово не курсував, передає Інтерфакс-Україна.

З травня поїзд щотижня курсуватиме по вівторках та четвергах.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" з 1 травня призначає новий поїзд в сполученні Київ – Хелм – Київ.