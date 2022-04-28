Казахстан збільшить експорт нафти через Грузію після аварії на терміналі в Росії

Казахстан планує у 2022 році транспортувати грузинським коридором від 2 млн до 3 млн тонн нафти.

Про це повідомляє прес-служба міністерства економіки та сталого розвитку Грузії, передає портал Новости-Грузия.

"Казахстанська сторона висловила зацікавленість у збільшенні вантажообігу грузинським коридором. Було відзначено, що вже у 2022 році Казахстан планує транспортувати грузинським коридором від 2 млн до 3 млн тонн нафти, найближчими роками планується подальше збільшення цього показника", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що транспортна інфраструктура Грузії максимально готова до транспортування вантажів із Казахстану та країн Центральної Азії до Європи.

Як повідомлялося, наприкінці березня Міненерго РФ повідомило про несподівану критичну аварію на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську, який забезпечує постачання на експорт нафти із Казахстану, передусім у країни ЄС, які відмовляються купувати російську нафту.

Через це термінал зупинив експорт казахстанської нафти у Європу в об’ємі близько 1 млн барелів на добу. Для порівняння, увесь російський експорт нафти становить близько 8 млн барелів на добу.

Роботу терміналу було відновлено лише 23 квітня.