Французька TotalEnergies спише $4 мільярди інвестицій у будівництво газового заводу в Росії

Французька TotalEnergies прийняла рішення відобразити у звітності за перший квартал 2022 року знецінення активів у розмірі $4,1 млрд, переважно пов’язаних з російським проектом Arctic LNG 2.

Як повідомляється на сайті компанії, рішення ухвалено з огляду на зростання ризиків для реалізації проєкту.

TotalEnergies нагадує, що 22 березня через невизначеність, створену технологічними та фінансовими санкціями для реалізації проєкту Arctic LNG 2 та можливого погіршення ситуації у разі загострення конфлікту, компанія вирішила більше не відображати у своїй звітності підтверджені запаси для Arctic LNG 2.

"З того часу 8 квітня владою Євросоюзу було накладено нові санкції, які зокрема забороняють експорт з країн ЄС товарів і технологій для проектів зі зрідження природного газу на користь російської компанії. Очевидно, ці нові заборони створюють додаткові ризики для реалізації проєкту Arctic LNG 2", – зазначається у повідомленні.

Наприкінці березня ЄС заборонив нові інвестиції у російський енергетичний сектор, включаючи LNG.

Читайте також: Японія та Франція зупинили інвестиції в будівництво російського газового терміналу вартістю $23 мільярди

Як повідомлялося, наприкінці березня TotalEnergies заявила, що припинить надавати акціонерний капітал для Arctic LNG 2, вже інвестувавши в проєкт $2,5 млрд.

Проєкт Arctic LNG 2вартістю $21,3 млрд передбачає будівництво трьох черг з виробництва зрідженого природного газу потужністю 6,6 млн тонн на рік кожна.

Російська компанія "Новатек" володіє часткою 60% в проєкті, у інших акціонерів – французької TotalEnergies, китайських CNPC і CNOOC, а також консорціуму японських Mitsui та JOGMEC – по 10%.

TotalEnergies SE (до травня 2021 року – Total SE) – французька нафтогазова компанія, четверта за обсягом видобутку у світі після Royal Dutch Shell, British Petroleum та ExxonMobil.