Болгарія шукає спосіб перекрити транзит російського газу в Сербію та Угорщину, – ЗМІ

Уряд Болгарії шукає лазівки у своїх контрактах із "Газпромом", аби припинити транзит російського газу в Сербію й Угорщину трубопроводом "Турецький потік", який проходить територією Болгарії.

Про такі наміри було оголошено після зустрічі прем'єр-міністра Кирила Петкова і міністра енергетики Олександра Ніколова, передає enkorr із посиланням на місцеве видання Economic.

"Ми проведемо повний перегляд контрактів із "Газпромом" – не лише постачання палива, а й транзиту. Ми повинні виходити з того, що односторонній шантаж – це не ті відносини, які Болгарія терпітиме", – сказав прем'єр-міністр Петков.

Як зазначається, міністр енергетики країни нагадав, що досі Болгарія "завжди була надійним партнером і платником не лише для "Газпрому", а й для всіх сусідніх країн", включно із Сербією. Проте, на його думку, перегляд вкрай необхідний через дії "Газпрому" від 26 квітня.

Міністр офіційно підтвердив, що "Газпром" припинив постачання газу в Болгарію.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.