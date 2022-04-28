Країни ЄС заплатили Росії за енергоносії за два місяці війни 44 мільярди євро, – CREA

З початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну з РФ морським шляхом та трубопроводами експортовано палива на суму в 63 млрд євро, 71% його загального обсягу на суму близько 44 млрд євро придбали країни Євросоюзу.

Про це свідчать підрахунки Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), повідомляє Deutsche Welle.

Найбільшими імпортерами російських енергоресурсів за вказаний період було Німеччина (на суму 9,1 млрд євро), Італія (6,9 млрд євро), Китай (6,7 млрд євро), Нідерланди (5,6 млрд євро), Туреччина (4,1 млрд євро) та Франція (3,8 млрд євро).

Автори дослідження відзначають, що постачання нафти до Євросоюзу за вказаний період зменшилося на 20%, вугілля – на 40%, однак доставка зрідженого природного газу (LNG) збільшилася на 20%. Закупівля газу, що постачається в ЄС трубопроводами, також зросла на 10%.

Водночас постачання російської нафти до держав, що не входять до ЄС, зросло на 20%, при цьому відбулася істотна зміна пунктів призначення. Продаж вугілля та LNG за межі Євросоюзу зріс на 30% та 80% відповідно.

За даними CREA, Росія отримує зиск від енергозалежності Європи. Зниження обсягів продажу компенсується, зокрема, за рахунок зростання цін.

Крім того, РФ активно намагається перенаправити експорт енергоносіїв, зокрема, до Єгипту та Індії.

CREA рекомендує ЄС припинити всі закупівлі, щоб посилити дію санкцій та допомогти покласти край "злочинам, що вчиняються російськими військовими". Євросоюзу слід також зупинити транзит та постачання російського викопного палива третім країнам, вважають експерти.

Як повідомлялося, напередодні представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт заявив, що федеральний уряд Німеччини більше не вважає Росію партнером, що заслуговує на довіру, після припинення постачання газу до Болгарії та Польщі.

За словами міністра у справах економіки та захисту клімату Роберта Хабека, ФРН вдалося суттєво знизити залежність від російського газу. У 2021 році показник імпорту становив 55%, проте на даний момент впав до 35%.