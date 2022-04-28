Байден просить у Конгресу $33 мільярди на допомогу Україні та союзникам (оновлено)

Президент США Джо Байден направить запит до Конгресу про виділення додаткових $33 млрд для підтримки України, а також союзників у Європі.

Про це Байден оголосив на брифінгу, який транслювався на сайті Білого дому.

"Я щойно підписав запит до Конгресу про критична безпекову, економічну та гуманітарну допомогу, щоб допомогти Україні стримувати агресію Путіна", – сказав Байден.

"Нам потрібен цей законопроєкт, щоб підтримати Україну в її боротьбі за свободу... Вартість цієї боротьби – вона недешева, – але сховатися від агресії коштуватиме дорожче".– додав президент США.

Як відзначає видання Politico, цей запит є найбільшою окремою пропозицією щодо фінансування воєнної допомоги та перевищує річні оборонні бюджети більшості країн.

Запит включає понад $20 мільярдів для надання нової військової допомоги та допомоги у сфері безпеки, включаючи нові повноваження для швидкої передачі зброї Україні з військових запасів і посилення програми Пентагону для озброєння своїх військових. Адміністрація також пропонує мільярдні економічну та гуманітарну допомогу як частину цього пакету.

Своєю чергою з цих $20 мільярдів військової допомоги $5 мільярдів пропонується спрямувати на передачу зброї та обладнання Україні із запасів США, $6 мільярдів – на ініціативу допомоги Україні в сфері безпеки та $4 мільярди – на програму Держдпепу з фінансової допомоги іншим державам.

За даними Reuters, крім $20 мільярдів на зброю, боєприпаси та іншу військову допомогу, ініційований адміністрацією Байдена бюджетний запит також передбачає виділення $8,5 млрд прямої економічної допомоги уряду та $3 мільярди на гуманітарну та продовольчу допомогу.

"Запит на фінансування президента – це те, що, на нашу думку, необхідно для того, щоб Україна досягла успіху протягом наступних п’яти місяців цієї війни", – розповів представник адміністрації президента США.

"І ми сподіваємося, що наші партнери та союзники… продовжуватимуть надавати порівнянний рівень допомоги й надалі", – додав він.

Нагадаємо, 15 березня президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виділення $13,6 млрд у якості екстреного пакету військової та гуманітарної допомоги у зв’язку з російським вторгненням в Україну.

Із цієї суми $4 млрд мало бути розподілено між Україною та країнами Центральної Європи для допомоги українцям, які залишили країну через військові дії. Ще $6,7 млрд будуть спрямовані на введення американських військ та техніки в регіон та на перекидання американського військового обладнання Україні та союзникам США.