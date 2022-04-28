Польща проситиме ЄС про фінансову допомогу через біженців з України, – Моравецький

Польща сподівається, що Європейський Союз надасть фінансову допомогу для забезпечення всім необхідним мільйонів біженців, яких країна прихистила після початку російського вторгнення в Україну.

Про це прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild, повідомляє Deutsche Welle.

На його думку, прецедентом має стати ситуація 2015 року, коли Брюссель направив Туреччині кошти на утримання біженців.

Моравецький наголосив, що Польща "відкрила свої двері та серця" для 2,5 мільйона українців, які рятуються від війни. Крім того, Польща допомагає пораненим українським солдатам.

"На це нам необхідні гроші", – наголосив прем'єр, зазначивши, що наразі Євросоюз не виділив Варшаві на ці цілі "жодного цента".

"Ми хочемо справедливого ставлення. Під час останнього напливу біженців Туреччину підтримали мільярдами. Я вважаю, що і ми заслуговуємо зараз на допомогу від ЄС", – заявив Моравецький.

Раніше віцеміністр внутрішніх справ Польщі Мацєй Вонсік зазначав, що офіційну реєстрацію в цій країні отримали вже понад 1 мільйон біженців в Україні, повідомляє Польське радіо. За його словами, загальна кількість біженців з України, за вирахуванням трудових мігрантів, складає близько 1,5 млн осіб.