В Україні арештували підприємство Дерипаски, яке постачало матеріали для оборонного комплексу РФ

дерипаска

Суд арештував корпоративні права та майно ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" (Сумщина), яке належить офшорній компанії підсанкційного російського олігарха.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що підприємство всупереч вимог чинного законодавства, здійснювало видобуток мінералів на території України.

"За даними слідства, Глухівський кар’єр кварцитів, що належить офшорній компанії підсанкційного російського олігарха, наближеного до президента держави-агресора, здійснював незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та феросиліцію у Баницькому родовищі на Сумщині", – йдеться у повідомленні.

У подальшому видобуті в Україні корисні копалини незаконно експортувалися до сусідньої держави та реалізовувалися на користь підприємств військово-промислового комплексу РФ, зокрема для виготовлення тактичних ракетних комплексів.

Так, суд наклав арешт на корпоративні права, об’єкти нерухомості, земельні ділянки, транспортні засоби та спеціальну техніку ТОВ на суму близько 10 млн грн. Арештовані корпоративні права та майно передано для управління до АРМА.

Досудове розслідування кримінального провадженні здійснюється слідчими Центрального апарату ДБР.

В Офісі генпрокурора не назвали імені російського олігарха, проте Державне бюро розслідувань повідомляє, що йдеться про Олега Дерипаску.

Дерипаска Олег (158) ракети (357) росія (14921) ДБР (511) Офіс Генпрокурора (470)
+13
Фіга собі швидкість. З 2014 чухатись
29.04.2022 12:33 Відповісти
+9
Ето вьі того, поторопились, война только восемь лет идет.
29.04.2022 17:07 Відповісти
+8
65 дней не решались ? Сколько еще таких рашиских ******** на Украине ?
29.04.2022 16:17 Відповісти
Фіга собі швидкість. З 2014 чухатись
29.04.2022 12:33 Відповісти
Чухався відомо хто. Зеля дав зелений, як тільки виникла можливість, бо ставлять палки в колеса. Забули як Зеля знімав тупицького, хто з піною у рта доказував , що це не Зелі справа, чи не партія ЕС
30.04.2022 16:00 Відповісти
А як же Миколаевський глиноземний там теж Дерипаска має своє
29.04.2022 13:17 Відповісти
там Дермацкий членосос татаров решает.....и "сватов" еще в ПИД,,,раше ни кто не отменял.....
29.04.2022 15:36 Відповісти
65 дней не решались ? Сколько еще таких рашиских ******** на Украине ?
29.04.2022 16:17 Відповісти
Ето вьі того, поторопились, война только восемь лет идет.
29.04.2022 17:07 Відповісти
Цікава новина особливо щодо формулювання причини арешту. Роками все було законно, а тут раптом стало незаконно. Мабудь хтось положив своє око на цю власність - тут і про законність раптово згадали. При цьому Миколаївський гліноземний все ще у власності Дерипаски. Мабудь питання власності (майбутнього власника) ще не вирішене.
29.04.2022 17:39 Відповісти
Проснулись наконец-то, а то всё спали и ничего этого не замечали, а точнее всего, просто не хотели всё это замечать. Кому-то это было, ну очень выгодно.
29.04.2022 18:20 Відповісти
Як i те що рашка веде вiдкриту вiйну з 2014 року, а з 2000 року невпинну агресiю. Хоч зараз, можливо, порозумнiшаэмо, а може й нi, адже для "влади" ми бидло, яке повинне вмирати за iх статки. Зараз, коли появився НАРОД, може все змiниться, а може знову присплять, як було вже не раз.
29.04.2022 19:19 Відповісти
СБУ брало свой% и не замечало. СБУ это коммерческая организация без чести и совести
30.04.2022 00:21 Відповісти
А два месяца войны куда власть смотрела? Идиоты.
29.04.2022 21:20 Відповісти
Каких два месяца??? с 2014 года.
30.04.2022 18:07 Відповісти
"Придёт время - все интересные фабрики, весь транспорт Украины будет наш. Это точно. Вот так делается игра".

(О.Дерипаска, интервью бюллетеню "Время Евразии", №2, 2006 г).
29.04.2022 21:36 Відповісти
10M UAH????))))) zaberu vse za 12!!!
30.04.2022 06:25 Відповісти
Варто ретельніше пошуршати по так званих "приватних і спільних" об'єктах. Там такі цікаві речі повилазять... липецький "Рошен" просто дитяча забавка(зразу попереджую-не порохобот).
І ще одне-ніхто не цікавився, чому така приваблива донеччина в геологічному плані? Дуже вже цікаво...може то і є одна з відповідей на оцю війну...
30.04.2022 06:40 Відповісти
Це ж нада, допетрали. Якби не путін то ніхто б і не "помітив", що кварцит видобувається НЕЗАКОННО.
30.04.2022 15:27 Відповісти
Было давно сказано, что деньги России - это оружие. Они покупают промышленность и ушатывают ее. Как Новинский шестерка Алишера Усманова был заслан в Украину для таких целей. Где Новинский кстати??? его должны ликвидировать! Эта гниль главный диверсант Путина в Украине на ровне с Медведчуком и Ахметовым.
30.04.2022 18:02 Відповісти
Вся страна ждет арестов - Новинского, Бойка, Ахметова, это главные крысы из за которых столько ужаса в Украине. И все награбленное забрать на нужды Армии!!!
30.04.2022 18:05 Відповісти
ермака, агрохімію, а там і до буби не далеко. я би ще оті 73% позбавив голосу довічно
01.05.2022 06:47 Відповісти

