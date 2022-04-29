В Україні арештували підприємство Дерипаски, яке постачало матеріали для оборонного комплексу РФ

Суд арештував корпоративні права та майно ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" (Сумщина), яке належить офшорній компанії підсанкційного російського олігарха.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що підприємство всупереч вимог чинного законодавства, здійснювало видобуток мінералів на території України.

"За даними слідства, Глухівський кар’єр кварцитів, що належить офшорній компанії підсанкційного російського олігарха, наближеного до президента держави-агресора, здійснював незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та феросиліцію у Баницькому родовищі на Сумщині", – йдеться у повідомленні.

У подальшому видобуті в Україні корисні копалини незаконно експортувалися до сусідньої держави та реалізовувалися на користь підприємств військово-промислового комплексу РФ, зокрема для виготовлення тактичних ракетних комплексів.

Так, суд наклав арешт на корпоративні права, об’єкти нерухомості, земельні ділянки, транспортні засоби та спеціальну техніку ТОВ на суму близько 10 млн грн. Арештовані корпоративні права та майно передано для управління до АРМА.

Досудове розслідування кримінального провадженні здійснюється слідчими Центрального апарату ДБР.

В Офісі генпрокурора не назвали імені російського олігарха, проте Державне бюро розслідувань повідомляє, що йдеться про Олега Дерипаску.