Маск продав акції Tesla на $4 мільярди після укладання угоди з Twitter

Американський мільярдер Ілон Маск продав 4,4 млн акцій заснованої ним компанії Tesla Inc.

Це випливає з регуляторних документів, поданих до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США, передає Інтерфакс-Україна.

Маск робив угоди на біржі у вівторок і четвер – тобто через два дні після укладання угоди з Twitter на суму $44 млрд. Ціна акцій, що продавалися, варіювалася від $870 до $1 тис. за папір. Таким чином, мільярдер зміг залучити близько $4 млрд.

Згідно з даними FactSet, до продажу акцій цього тижня Маску належало приблизно 17%, або понад 171 млн акцій.

У рамках угоди з Twitter бізнесмен має виділити $21 млрд із власних коштів. У цю суму включено кредитне фінансування в обсязі $12,5 млрд, яке бізнесмен взяв під заставу акцій Tesla вартістю понад $62,5 млрд. Сама компанія та кілька банків при цьому застосували правило, відповідно до якого Маск має збільшити кількість акцій у заставі у разі якщо папери Tesla впадуть в ціні.

Тим часом Маск написав у своєму Twitter у четвер, що більше не збирається продавати акції компанії "після сьогоднішнього дня". Також мільярдер не відповів на запитання газети The Wall Street Journal про те, чи продавав він акції Tesla у четвер.