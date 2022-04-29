Україна отримає 500 мільйонів євро від Норвегії, Австрії та США через Світовий банк

Україна додатково отримає 495 млн євро з цільового фонду Світового банку для фінансування бюджетних видатків.

Відповідні зміни до Угоди про грант, який буде надано Україні, підписали міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"У рамках цієї додаткової угоди Україна отримає від Норвегії, Австрії та Сполучених Штатів Америки додаткові грантові кошти (в межах одного гранту) в сумі 495 млн євро", – йдеться у повідомленні.

В Мінфіну уточнили, що грант буде спрямовано до загального фонду державного бюджету для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомлялося, сьогодні, 29 квітня, до України надійшло грантове фінансування у розмірі 88,5 млн євро, яке було надано з Цільового фонду донорів Світового банку.

Нагадаємо, Цільовий фонд створено Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, внески до якого уже надійшли від Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Великої Британії, Норвегії, Австрії та Сполучених Штатів Америки.